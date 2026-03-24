Tredicimila visitatori e mille ore di apertura per la mostra SBAM! di Busca

Si è concluso con grande successo il percorso espositivo “SBAM! Un percorso nella Pop Art”, dedicato a uno dei movimenti più rivoluzionari del Novecento. L’iniziativa, realizzata grazie alla collaborazione tra le associazioni Monviso Arte e Cherasco Eventi, con il supporto delle amministrazioni comunali e la curatela di Cinzia Tesio e Riccardo Gattolin, ha riscosso un ottimo successo in termini di pubblico e apprezzamento.



La mostra, terminata lo scorso febbraio, ha coinvolto Casa Francotto a Busca, Palazzo Salmatoris e la chiesa di San Gregorio a Cherasco, registrando oltre 13.000 visitatori nell’arco di cinque mesi e circa 1.000 ore complessive di apertura.



"Questa rassegna ha confermato l’ottima sinergia tra i Comuni di Busca e Cherasco – affermano il sindaco Ezio Donadio e l’assessora alla Cultura Lucia Rosso –. Desideriamo ringraziare lo staff di Casa Francotto e tutti coloro che, con impegno e professionalità, hanno contribuito alla realizzazione di una proposta artistica di alto livello, arricchita da numerosi eventi collaterali e attività didattiche rivolte alle scuole. Il prossimo appuntamento è previsto per fine aprile, con una mostra fotografica dedicata a scatti inediti realizzati sui set di due film icone del grande cinema italiano, un viaggio affascinante tra immagini e memoria attraverso volti e storie che hanno segnato un’epoca".



