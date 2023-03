Nell’ultimo anno e mezzo le aziende, e in particolare quelle del comparto agricolo, si sono trovate ad affrontare scenari inediti per quanto riguarda i costi dell’energia. Oggi è chiaro a tutti come la gestione della spesa energetica e gli investimenti relativi vadano considerati con grande attenzione e lungimiranza.

Ma cosa fare se fattori esterni incontrollabili fanno oscillare i prezzi energetici fino a 10 volte tanto? Sarà questa la domanda al centro dell’incontro “Trasformare l’energia da costo a risorsa – Efficientamento con i sensori di monitoraggio e opportunità per le imprese agricole” che si terrà sabato 18 marzo alle 11.30 nel padiglione Agrimedia all’interno della MAG 2023.

Aziende del territorio ed esperti del settore racconteranno alcuni casi studio che hanno permesso alle imprese agricole di efficientare i loro consumi, tenendo sotto controllo la spesa energetica e aumentando la conoscenza e la consapevolezza sul tema del risparmio energetico. Gli ingegneri e tecnici Matteo Paseri, Vincenzo Cascio e Isabella Mellano di eVISO, azienda specializzata nella fornitura di energia per le imprese, racconteranno in dettaglio la tecnologia dei sensori di monitoraggio, che aiuta a risparmiare eliminando sprechi, e quindi trasformando l’energia, di norma considerata una spesa o addirittura una “tassa da pagare”, in una vera e propria risorsa che è possibile controllare e valorizzare.

Tra gli interventi previsti quello dell’Azienda Monge Claudio di Piasco, che ha saputo cogliere le opportunità di un contratto indicizzato al costo orario dell’energia, trovando il modo di consumare nelle ore più favorevoli e abbassando così l’importo finale della bolletta. Attraverso grafici e numeri verrà illustrato il cammino dell’azienda che è passata da un costo sopra la media mensile dell’energia, ad un costo decisamente inferiore, applicando i giusti accorgimenti. Interessante anche il caso di un’azienda agricola attenta all’innovazione, la Bertola Fratelli di Marene, che partendo dal corretto utilizzo del ciclo di mungitura ha lavorato nel tempo per sfruttare al meglio l’incrocio tra tecnologia e conoscenza, efficientando la produzione nel rispetto del benessere animale, ottimizzando la gestione della risorsa energia e sfruttando i benefici offerti dal fotovoltaico.

Nel corso dell’incontro verranno illustrati anche altri casi concreti: si parlerà della gestione dei muletti elettrici e degli inverter sulle pompe del vuoto, dell’incidenza degli oneri di sistema sul costo in bolletta e di come ridurli attraverso semplici azioni da applicare ai cicli produttivi, fino alle allerte automatiche in grado di segnalare guasti o picchi di consumo anomali.

CHI È eVISO

eVISO, con sede a Saluzzo, è specializzata nella fornitura di energia elettrica e gas per tutte le tipologie di utenti, con particolare esperienza nel servizio rivolto alle aziende. eVISO aiuta le imprese a ridurre i costi di gestione ottimizzando i consumi di energia grazie alla tecnologia dei sensori di monitoraggio e a un programma di consulenza tecnica che comprende: report mensili, allerte in caso di consumi anomali e visite in loco di ingegneri specializzati, per trovare insieme soluzioni di efficientamento mirate.

Altro punto di forza di eVISO è il servizio clienti, che risponde direttamente dalla sede e soddisfa le richieste al primo contatto telefonico. Nuove attivazioni, volture, pratiche di sblocco e di variazione di potenza del contatore sono processate con la massima velocità.

I clienti eVISO hanno inoltre a disposizione l’area utente eASY – My eVISO, dove possono scaricare bollette, report, allerte e altri documenti sulla fornitura e monitorare i consumi di energia e i picchi di potenza.