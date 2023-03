Cuneo: contributo sull'Irpef 2021 ai residenti in difficoltà

Per i contribuenti, residenti in Cuneo, che si trovino in particolari condizioni di disagio economico e sociale, la giunta del Comune di Cuneo ha deciso di erogare un contributo sull’addizionale comunale all’IRPEF versata relativamente ai redditi 2021. La misura è stata adottata dalla Giunta, a seguito di accordo con le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL. Il percorso era stato avviato dall’attuale sindaca Patrizia Manassero, quando era assessore a tributi e bilancio con delega al settore socio assistenziale nel mandato precedente.



“È una risposta concreta ai bisogni delle famiglie in difficoltà in questo momento, risposta che si aggiunge ad altre iniziative messe in campo dall’Amministrazione, come ad esempio il sostegno al pagamento delle mense scolastiche, rette micronido e asili nido, i voucher per il tempo estate, l’assistenza all’autonomia” hanno spiegato gli assessori alle politiche sociali Paola Olivero e al bilancio Valter Fantino.



Il fondo destinato all’erogazione dei contributi sull’addizionale comunale all’IRPEF ammonta ad euro 30.000.



L’erogazione avverrà sulla base di precisi criteri elencati nel bando allegato. I cittadini interessati potranno presentare una domanda al Comune di Cuneo se in possesso dei seguenti requisiti, alla data di presentazione della domanda:

- siano residenti nel Comune di Cuneo senza interruzioni dal 01/01/2021 alla data di presentazione della domanda.

- il richiedente e i componenti del nucleo familiare non siano proprietari di immobili, a titolo esclusivo (proprietà pari al 100%), con la sola esclusione dell’abitazione di residenza e relative pertinenze. Restano esclusi da tale limite i terreni agricoli.

- siano in possesso di un’attestazione I.S.E.E. in corso di validità: inferiore a € 19.000,00 se i redditi da lavoro dei componenti il nucleo familiare sono esclusivamente prodotti da lavoro dipendente, assimilato o pensione; sino a 14.000 euro per gli altri redditi (lavoratori autonomi); 20.000 euro per i nuclei composti da un’unica persona con reddito da lavoro dipendente, assimilato o pensione.

- non abbiano alcuna pendenza (tributaria, patrimoniale o derivante da sanzioni amministrative) nei confronti di questo Comune.



Le domande potranno essere presentate dal singolo contribuente anche con riferimento all’addizionale IRPEF corrisposta da altri membri del proprio nucleo famigliare convivente. Dovrà essere presentata singolarmente - da ciascun cittadino interessato all’erogazione del contributo – al Comune di Cuneo a partire da oggi, 13 marzo 2023, e fino al 28 aprile 2023 in via telematica compilando l’apposito modulo online.

Per compilare la domanda occorre essere accreditati al Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)o essere in possesso della carta di identità digitale (CIE).



Si prevede che le erogazioni dei contributi avverranno a partire dal mese di giugno.