Cnos Fap di Fossano, borse di studio in memoria di Paolo Salvatico ai più bravi in Termoidraulica

Si tratta di quattro borse di studio "impianti Salvatico", il nome dell'azienda fondata da Paolo Salvatico. Il giovane, di Piasco, è mancato a ottobre del 2021, a soli 23 anni, per un tragico incidente stradale.

La famiglia di Paolo vuole continuare a ricordarlo tramite le borse di studio intitolate a lui. Per la 1^ classe è stata vinta da Federico Tortone, per la seconda da Alessio Cavallera, per la terza da Brandon Caliri e per la quarta da Ares Bressi. Un ringraziamento particolare anche all'associazione Maria Amboli di Villar San Costanzo per il prezioso contributo.