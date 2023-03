“Il liceo musicale da Vinci di Alba non è un istituto in deroga e non è in competizione con Cuneo”

In riferimento all'articolo "Si iscrivono in 34 ma il Provveditore non concede due classi prime: in 7 fuori dal liceo musicale di Cuneo?" pubblicato ieri sul nostro giornale, interviene Laura Ragazzo, dirigente del Liceo Leonardo da Vinci di Alba con indirizzo musicale: “Non siamo un istituto in deroga, e non abbiamo rubato spazio e utenti a Cuneo. Siamo ai poli opposti, quasi verso Asti, dall'altra parte della Provincia”.

Il liceo musicale Leonardo da Vinci di Alba è stato istituito a partire dall’anno scolastico 2018-19, “grazie alla collaborazione sinergica attivata tra scuola, Comune, Provincia e Regione, in deroga alla norma che prevede l’istituzione di un unico liceo musicale per ambito provinciale, in considerazione della vivacità culturale e delle significative azioni promosse dal territorio albese”.

“La deroga risale dunque all'istituzione del liceo musicale, esattamente cinque anni fa. Quest'anno abbiamo la prima classe quinta – precisa la dirigente -. Una volta istituiti non si parla più di deroga. Non siamo più una eccezione e neanche una costola di Cuneo. Se raggiungiamo gli iscritti necessari, la classe prima viene istituita, senza necessità di una deroga”.

Nel 2021 il liceo musicale albese non raggiunse il numero utile, dunque non istituì la classe prima, mentre per il prossimo anno scolastico si sono iscritti in 28: “Abbiamo superato ampiamente la quota – conclude la dirigente Laura Ragazzo -. Siamo cresciuti di undici studenti rispetto all'anno precedente. Il nostro è un liceo giovane e quindi necessita di consolidarsi proprio sul territorio, ma non siamo in competizione con Cuneo. C'è un evidente problema legato ai trasporti”.