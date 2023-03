Bra, l'Albero Inverso presenta la terza edizione del Concorso di Disegno dal vivo

L'Albero Inverso, associazione culturale di Bra, presenta in collaborazione con il Museo Craveri e con il patrocinio del Comune di Bra, la terza edizione del Concorso di Disegno dal vivo con oggetto le collezioni del Museo Craveri.

L'Albero Inverso, con sede in via Barbacana 37, è una realtà tutta al femminile (Paola Marengo, Emilia Cerrina, Paola Filigheddu e Daniela Melotti) che si propone dal 2013 di promuovere il fare Arte, la pittura in particolare e di renderla alla portata di tutti.

Nel 2019 e nel 2022 si erano svolte con successo le due prime edizioni del Concorso in cui, ragazzi e adulti (il Concorso infatti prevede due categorie separate) si erano cimentati rigorosamente dal vivo e in giornata con i soggetti esposti nelle sale espositive del Museo e con le bellezze del giardino.

E' stato un momento di festa e di arte che oggi siamo lieti di riproporre il 6 maggio.

I volontari dell'Associazione e del Museo saranno a disposizione dei concorrenti per tutta la durata dell'evento.

I premi saranno gentilmente offerti dagli esercizi commerciali del territorio.

Nel pomeriggio i disegni saranno esposti e si procederà con premiazione ad opera di una giuria di artisti.

Per info e contatti: alberoinverso@gmail.com o telefonando al 393-4191838

L’attività si volgerà presso il Museo civico Craveri dalle 10 alle 17.30

Quota d’iscrizione: 15 euro adulti

10 euro bambini e ragazzi

Iscrizioni entro il 30 aprile.