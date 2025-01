Arrivano le giostre in piazza Galimberti: il luna park resterà in città fino al 9 marzo

Piove a Cuneo. Giornata non ideale per montare il luna park in piazza Galimberti. Ma si sa da sempre, in città, che le giostre portano la neve.

Eppure, quella che è sempre sembrata una regola non scritta, negli ultimi anni ha conosciuto non poche eccezioni, segno che il meteo è davvero cambiato, se dobbiamo accantonare anche questa piccola certezza.

Scherzi a parte, le giostre accompagneranno tutto il periodo di Carnevale, aprendo il prossimo venerdì 24 gennaio. Permanenza di sei settimane, fino al 9 marzo. Per il giorno inaugurale ci saranno sconti speciali sulle oltre 20 attrazioni e non mancherà la consueta giornata dedicata alle persone con disabilità, che potranno divertirsi gratuitamente.