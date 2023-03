Centallo: i ragazzi del Centro Duelli “insegnano” a Graglia (FI) ad assemblare viti e bulloni

“Grazie a tutti i ragazzi e agli operatori del Centro di avviamento al lavoro Duelli di Centallo, per il piacevole pomeriggio trascorso in loro compagnia. Ho imparato tanto e mi sono più volte emozionato, tornerò a trovarvi e sono certo che troveremo un progetto utile e condiviso da realizzare insieme”.



Con queste parole il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia, ha salutato lo staff della realtà educativa centallese che mette a disposizione dei ragazzi - circa una trentina attualmente - dei laboratori occupazionali, dove le persone disabili possono sperimentarsi in percorsi di crescita e di autonomia.



Nelle stanze ampie e luminose, c’è chi realizza biglietti di auguri e chi prepara dei kit di viti per i tavoli da ping-pong o monta “ugelli spruzzatori”, un dispositivo progettato allo scopo di frazionare un liquido in gocce generando un getto dalla forma definita per macchinari agricoli. Sono ripresi anche i lavori di agricoltura sociale ed i ragazzi in queste settimane si sono dedicati alla manutenzione del terreno dove, nei prossimi mesi, si raccoglieranno i mirtilli.



“Un plauso al sindaco di Centallo Giuseppe Chiavazza - prosegue Graglia - che ha messo a disposizione del Centro i locali in comodato ad uso gratuito e quasi ogni giorno viene a trovare questi ragazzi. Il lavoro è fondamentale per la crescita e la maturazione delle autonomie, dell’aspetto relazionale e dell’inclusione sociale e il centro educativo Duelli è un ottimo esempio di attenzione e professionalità verso questi ragazzi che devono poter sviluppare al meglio e mettere in pratica le loro capacità”.



“Invito tutti - conclude il vicepresidente del Consiglio regionale Graglia - ad acquistare l’ottima marmellata di mirtilli, coltivati dai ragazzi, venduta nella bottega presso la sede della Cooperativa Armonia Work, dove troverete idee belle ed originali per fare un regalo davvero con il cuore”.