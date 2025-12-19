Saluzzo, domenica 28 dicembre la chiusura dell'Anno Giubilare in Cattedrale

Saluzzo si prepara a celebrare la chiusura dell'Anno Giubilare con una solenne liturgia di ringraziamento che si terrà domenica 28 dicembre alle ore 16 nella Cattedrale cittadina. La celebrazione sarà presieduta dal vescovo Cristiano Bodo, che guiderà la comunità diocesana in un momento di preghiera e riflessione al termine di un anno ricco di iniziative spirituali e pellegrinaggi.

L'invito è rivolto a tutti i fedeli della Diocesi di Saluzzo, in particolare a coloro che hanno preso parte ai pellegrinaggi e alle numerose iniziative organizzate nel corso dell'Anno Giubilare. Un'occasione per ritrovarsi insieme, rendere grazie e guardare con speranza al cammino che la comunità continuerà a percorrere nei prossimi mesi, portando nel cuore i frutti spirituali di questo tempo speciale.