“Diamo una possibilità alla Pace”: ad Alba un confronto con studenti e cittadini

Ad un mese dalla manifestazione del 25 febbraio scorso l’Ufficio della Pace, insieme a ITHACA, ANPI, Laudato Si Alba, Coop. La Torre, Donne in nero contro la guerra, Comitato RAZOM, Futuralba, Il Campo, Strani Vari, ha programmato per lunedì 27 marzo 2023 una nuova iniziativa dal titolo “Diamo una possibilità alla Pace”.

Si tratta di un duplice appuntamento con la dott.ssa Martina Pignatti Morano, Direttrice dell’Organizzazione “Un Ponte Per”, che incontrerà, alle ore 11 in sala Ordet alcune classi delle scuole superiori cittadine e alle ore 21 in Sala Riolfo nel Cortile della Maddalena la cittadinanza.

L’obiettivo dei due incontri è parlare con i giovani studenti e con i cittadini di come la Pace possa essere, non solo un sogno, una speranza, ma un impegno concreto a partire dalla base, dalle comunità locali.

La dott.ssa Pignatti Morano parlerà delle iniziative possibili, da parte dei comuni cittadini, per sostenere un cammino che conduca alla fine della guerra Russo-Ucraina e alla Pace.

Con esperienza ventennale dei vari conflitti in Medio Oriente e Africa, la direttrice ha svolto importanti azioni di sostegno alle popolazioni civili, specie sotto il profilo sanitario, con forniture di presidi di protezione e con la formazione del personale sanitario. Ha inoltre promosso scuole di formazione per giovani e donne per sensibilizzare, con lo strumento della non violenza e della disobbedienza civile, alla partecipazione alla vita pubblica. L’Organizzazione “Un Ponte Per” ha inoltre sollecitato, insieme ad altri soggetti, tavoli di confronto tra le parti belligeranti.