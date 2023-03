Patrizia Gorgo è la presidente dell’Organismo di Mediazione degli avvocati cuneesi

A seguito dell’insediamento del nuovo consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cuneo è stato nominato il nuovo direttivo dell’Organismo di Mediazione degli Avvocati di Cuneo, composto dal Presidente, avvocato Patrizia Gorgo, coadiuvato dall’avvocato Laura Conte che ha assunto le funzioni di Segretario e dagli avvocati Francesca Botto, Daniela Dadone, Romina Forgia, Silvia Manfredi e Francesca Quaranta componenti del direttivo.

L'Organismo di mediazione forense è un ente creato in seno all'Ordine degli Avvocati di Cuneo nel quale operano come mediatori degli avvocati che hanno seguito una apposita formazione.



"La recente Riforma Cartabia - spiega l’avvocato Patrizia Gorgo - ha portato numerose novità a favore dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie. E’ stato introdotto il patrocinio a spese dello stato anche per le procedure di mediazione e negoziazione assistita, gli incontri di mediazione potranno svolgersi in modalità telematica e soprattutto è stato disposto il raddoppio del beneficio fiscale dell’imposta di registro sull’accordo che non dovrà essere versato fino al valore di 100.000 euro. La scelta di ricorrere alla mediazione permette quindi non solo di deflazionare il contenzioso, ma costituisce un considerevole risparmio di tempo e spesa. Gli spazi di azione della mediazione sono quindi ampliati e potersi rivolgere a mediatori come quelli iscritti nel nostro Organismo di Mediazione con competenze sia di diritto che di tecniche di composizione rappresenta un valore aggiunto per l’utenza.”

“Si può dire - conclude il Presidente dell’Ordine degli Avvocati Alessandro Ferrero - che negli ultimi anni stia cambiando la mentalità da cultura del conflitto in cultura della mediazione, nella quale non vi sono vinti, ma solo vincitori. Avere dei mediatori che, come avvocati, uniscono alla professionalità giuridica competenze conciliative è un elemento di qualità”.