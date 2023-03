PIAN MUNE: Notturna per Famiglie per sensibilizzare al rispetto delle Foreste

Che bello passeggiare nel Bosco vero? E se lo facessimo di notte? Curiosi o spaventati?



C’è tutto un mondo che vive di notte nella natura e il silenzio insieme al buio aiutano ad osservare ascoltando quel che succede per scoprire quanta meraviglia si nasconde intorno a noi.



Sabato 25 marzo

In occasione della Giornata delle Foreste andiamo tutti insieme tra i boschi di Pian Munè, insieme alla guida naturalistica Elisabetta, godendoci il tramonto e la sera in Natura.

Una passeggiata serale/notturna pensata per le famiglie, della durata di circa 90 minuti. Adatta ai bambini dai 3 anni in su purchè un po’ camminatori.

Adatta anche ai bimbi più piccoli se trasportati nei classici zainetti per Trasporto Bimbi.



Partenze a scelta tra le ore 18 e le ore 21.

Cena al Rifugio in famiglia alle 19 o alle 20.30 in base all’orario scelto per la camminata.



Quota di partecipazione Cena e Camminata

Adulti 25 euro

Bambini 15 euro



Info e prenotazioni al numero 328 6925406 (anche via messaggio whatsapp).