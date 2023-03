I Giovani Democratici della Granda tornano a riunirsi: "C'è voglia di politiche giovanili"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera dei Giovani Democratici della provincia Granda.



***



Dopo anni difficili in cui la partecipazione politica giovanile è andata a scemare anche in Provincia di Cuneo cominciamo a vedere i primi segnali di ripresa. C'è voglia di politiche giovanili, c'è voglia di partecipazione.



Con queste premesse si è svolto nei giorni scorsi il congresso rifondativo dei Giovani Democratici della Provincia di Cuneo.



I GD di Cuneo si pongono l'obiettivo di coinvolgere in questo progetto tutti coloro che hanno la volontà di creare e dare forma ad un contenitore giovanile nel quale si proverà a promuovere eventi e incontri politici, con il fine di dare una formazione politica ai giovani che potrà esser utile per la politica attiva nel Partito Democratico e nelle forme associative della nostra società.



L'assemblea ha eletto Segretario Francesco Fragolino, cuneese, 22 anni, già candidato alle scorse elezioni amministrative. Gaia Ristorto, 21 anni di Cuneo è stata indicata come delegata provinciale all'assemblea regionale. Nei prossimi giorni si rinnoveranno gli organismi regionali della giovanile.



Sarà fondamentale il supporto degli enti locali e di scuole e università per lo sviluppo delle varie iniziative. Invitiamo pertanto i tanti giovani che si interessano di politica ad avvicinarsi alla nostra associazione, a prendere contatto e a provare ad iniziare insieme a noi questo cammino.