Monchiero mette l’accento sul femminicidio con “Quello che i fiori dicono”

Il Comune di Monchiero per il prossimo 28 maggio, presenta una giornata dedicata alla memoria di tutte le donne vittime di “femminicidio”, attraverso il ricordo di Paola Mostosi, di Credaro in provincia di Bergamo, uccisa nel 2002. Diversi saranno i momenti di incontro e confronto con diverse personalità del mondo politico locale e amministrativo.

La manifestazione si intitola: "Quello che i fiori dicono” e si svolgerà sul Belvedere Alberto Scarampi del Cairo, domenica 28 maggio 2023 dalle ore 10.00 alle ore 18.00.

Il titolo non è casuale, perché si vuole ricordare Paola, attraverso gli iris coltivati dal padre e dalla sorella Cristina. In memoria di Paola sarà inaugurata una aiuola, in cui troveranno dimore degli splendidi fiori donati dall’associazione Iris di Tribecco. Sempre nella stessa giornata vi sarà un piccolo mercatino di fiori, verrà preparato un pranzo con fiori eduli e sarà aperta la chiesa sconsacrata dei Battuti, con l’esposizione delle opere del defunto Eso Peluzzi.