Venerdì 24 marzo alle 17:30, presso la Sala del CDT di Cuneo, Largo Barale 1, sarà presentato il libro di Sonia Gallico Il delitto Miceli. Una storia di ordinario fascismo in Tunisia, pubblicato recentemente dall’editrice AllAround. Dialogherà con l’autrice il Direttore dell’Istituto Storico della Resistenza di Cuneo, Gigi Garelli, mentre l’introduzione storica sarà curata da Michele Brondino, storico del Mediterraneo, addetto culturale in Albania, Algeria e Tunisia, già direttore dell’Enciclopedia del Mediterraneo.

Ingresso libero, info al 349.1934153

Il libro.

Il volume ricostruisce, attraverso la documentazione anche archivistica, la spietata organizzazione del Regime fascista che, utilizzando delatori infiltratisi nelle pieghe del tessuto sociale, era presente in questo piccolo ma vitale Paese del Mediterraneo, dove vivevano tanti connazionali di antica o più recente immigrazione.

La vicenda.

Il delitto Giuseppe Miceli ha segnato la vita degli antifascisti italiani in Tunisia. Il 20 settembre 1937 un gruppo numeroso di cadetti e marinai scesi dai velieri Amerigo Vespucci e Cristoforo Colombo della Marina Militare italiana ormeggiati nel porto della Goletta fanno irruzione nei locali del giornale antifascista L'Italiano di Tunisi. In quel momento è presente nella sede solo il giovane segretario del Circolo Garibaldi, Giuseppe Miceli, appena ventiseienne, che viene ucciso dopo una violenta colluttazione. Lo stato fascista dimostra così di saper colpire anche in un paese al di là del Mediterraneo.

La mortale aggressione, elogiata dallo stesso Mussolini, sollevò all’epoca grande clamore tanto nell’opinione pubblica quanto sulla stampa locale e internazionale. I funerali, svoltisi a Tunisi, videro una grandiosa e inattesa partecipazione di italiani, tunisini e francesi.

Quell’uccisione segnerà in modo indelebile la vita degli antifascisti della numerosa comunità italiana di Tunisia.

L’autrice.

Sonia Gallico, di padre italiano e di madre francese, da tre generazioni presenti in Tunisia, si è dedicata allo studio di alcuni aspetti dell’antifascismo in quel Paese e ha pubblicato recentemente – insieme al fratello Renato – la raccolta completa del periodico L’italiano di Tunisi per i tipi di Aracne editore.

È architetto con specializzazione in restauro dei Monumenti; ha partecipato a numerose ricerche storiche nell’ambito della Facoltà di Architettura della Sapienza di Roma.