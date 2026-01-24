Serralunga d’Alba, Nathalie Tocci in Fondazione Mirafiore e primo appuntamento degli spettacoli per famiglie

La Fondazione Emanuele di Mirafiore di Serralunga d’Alba prosegue il programma della XVI edizione del Laboratorio di Resistenza Permanente con un appuntament0 dedicato a uno dei grandi temi geopolitici del nostro tempo.

sabato 31 gennaio alle 18.30 Nathalie Tocci, una delle voci più autorevoli della politica internazionale, direttrice dell’Istituto Affari Internazionali, già consigliera speciale dell’Alto Rappresentante dell’Unione Europea per la politica estera e di sicurezza e curatrice della EU Global Strategy, porterà alla Fondazione Mirafiore un’analisi lucida e approfondita sul presente e sul futuro dell’Unione.

In un contesto segnato da guerre ai confini, tensioni globali, crisi energetiche e sociali, ma anche da fratture interne, populismi e disinformazione, l’Europa appare oggi come una costruzione fragile e al tempo stesso indispensabile. Europa senza bussola sarà l’occasione per interrogarsi sulle minacce che arrivano dall’esterno e su quelle che nascono all’interno delle nostre democrazie, provando a capire se esiste ancora un orizzonte comune capace di tenere insieme il progetto europeo. Un dialogo necessario per chi vuole orientarsi in un mondo sempre più instabile e comprendere se e come l’Europa potrà ritrovare la propria direzione.

L’appuntamento con Lorenzo Kamel, annunciato per il 30 gennaio, è stato spostato al 20 febbraio: sono aperte le prenotazioni!

Ma no solo: accanto agli appuntamenti rivolti al pubblico adulto, anche quest’anno la Fondazione conferma il consueto spazio dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie, con un mese di febbraio pensato per avvicinare bambini e adulti al teatro come luogo di scoperta, immaginazione e conoscenza condivisa.

Il primo appuntamento è in programma sabato 1° febbraio alle 16.30 con La Piramide invisibile, spettacolo di e con Francesco Giorda, realizzato con Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani.

Un buffo archeologo, curioso e un po’ pasticcione, invita il pubblico a compiere un’impresa straordinaria: un vero viaggio nel tempo. Dal 2026 si torna indietro di cinquemila anni, lasciando alle spalle smartphone e vita quotidiana per immergersi nel mondo affascinante degli Antichi Egizi, una civiltà che continua a stupire per la sua ricchezza e per le sorprendenti analogie con il presente.

In scena soltanto una grande mappa dell’Egitto e 51 carte-gioco: strumenti essenziali per scegliere il percorso, orientarsi lungo il Nilo e ricreare momenti di vita quotidiana. Com’era una classe di piccoli Egizi? Cosa mangiavano? Perché la birra era la loro bevanda preferita? Cos’è davvero la Sfinge? E come si realizza una mummia? Domande e curiosità che trovano risposta grazie a uno spettacolo interattivo, che cambia ogni volta in base alle scelte del pubblico. Con il suo stile brillante e coinvolgente, Francesco Giorda costruisce un vero e proprio gioco teatrale che diventa esplorazione, meraviglia e conoscenza, trasformando il teatro in uno spazio di partecipazione attiva, dove bambini e adulti imparano insieme.

Per info

Federica Fiocco

federica@fondazionemirafiore.it



Alessia Alloesio

info@fondazionemirafiore.it |377 0969923