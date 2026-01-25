Festa del Club 42.195: il gruppo dei maratoneti albesi ha festeggiato i suoi primi 30 anni [FOTO]

Si è svolta ieri, sabato 24 gennaio, nella gremitissima Sala del Consiglio Comunale di Alba, la festa dei 30 anni del Club 42.195 Maratoneti Albesi, l’unico del genere in Italia.

Il sodalizio associa tutti i podisti albesi che hanno concluso almeno una maratona e conta ormai quasi 600 iscritti, in un territorio da sempre ricco di appassionati delle lunghe distanze, a partire dal compianto e ricordato Mariolino Sandri, primo maratoneta della capitale delle Langhe.

Durante la cerimonia, aperta con i saluti del sindaco Alberto Gatto e dell’assessore allo sport del comune di Alba Davide Tibaldi, 8 soci fondatori sono stati premiati nell’occasione del trentennale.

Sono: Alida Camera, Graziella Costa (oggi presidente del Gruppo Podisti Albesi), Bruno Cravanzola, Adriano Cassinelli, Mario Ranzone, Marcello Strizzi, Gigi Tapella e Roberto Conte.

La festa è stata anche l’occasione per premiare una decina di neo-maratoneti, che hanno concluso la loro prima 42 chilometri nel 2025, per premiare alcuni pluri-maratoneti, fra cui Ezio Raviola al traguardo in ben 62 occasioni, per la consegna del riconoscimento speciale 'Piè Veloce' a Giorgio Bressano e per premiare le migliori performance dell’anno, con premi assegnati a Romina Casetta (2:59:27) e a Mattia Baiardini (2:33:36).

Erano presenti alla cerimonia l’assessore allo sport della Regione Piemonte Paolo Bongioanni e il consigliere regionale Daniele Sobrero, che ha partecipato alla consegna del contributo economico 'speciale' all’associazione Ludica di Alba, impegnata nel campo della disabilità complessa e portatrice di importanti valori di inclusività anche grazie allo sport.

L’assegno di 1500 euro è frutto del ricavato della manifestazione podistica '1/4 di Vinum Maratona' del 2025, che si replicherà, sempre in veste solidale e sempre sulla distanza di 10,5 km, nel prossimo maggio.

Daniele Sobrero ha anche presentato l’iniziativa legata a 'Regala un sorriso' torneo di calcio che si svolgerà a inizio estate a Sommariva Perno e che raccoglierà fondi in favore del reparto materno infantile dell’ospedale di Verduno, e annunciato l’evento benefico con ospite la Nazionale di Calcio dei Cantanti in programma ad Alba nel prossimo giugno, due occasioni per promuovere lo sport inclusivo e dare un aiuto concreto a progetti di solidarietà.

Premiati gli sponsor storici, i fotografi, le testate giornalistiche, le aziende del territorio che hanno dato supporto al Club e l’emittente Radio Alba, da sempre vicina alle manifestazioni sportive del territorio.

Ospite speciale e graditissimo, l’allenatore Lucio Gigliotti, mentore della disciplina, e coach dei due maratoneti medaglie d’oro alle olimpiadi di Seul 1988 e Atene 2004, Gelindo Bordin e Stefano Baldini.

Quasi 92 anni, lucidissimo e in grande forma, dialogando con il direttore della rivista 'Correre' Daniele Menarini, il professor Gigliotti ha raccontato ad una platea affascinata alcuni aneddoti sugli anni in cui ha seguito da vicino atleti entrati nella storia dello sport mondiale, fra cui il genero Alessandro Lambruschini, la maratoneta Maria Guida, Carlo Grippo e tanti altri. Il segreto di un buon allenatore?

Gigliotti ha risposto: “Adattarsi all’atleta, capirlo, entrare in sintonia e fare molta analisi sui dati degli allenamenti, imparando dagli errori per fare sempre meglio. Penso che il vostro Pietro Riva andrà a Los Angeles, può fare bene”

I premi ai neo-maratoneti albesi sono stati consegnati a: Giampaolo Bessone, Valentina Boffa, Alberto Boggione, Antonio Bosio, Lorenza Bovo, Maria Chiola, Laura Clerico, Andrea Cordero, Roberto Didier, Matilde Martino, Mattia Negro, Matteo Papurello e Francesco Tarditi.

Complimenti a tutti e al direttivo del Club 42.195 del presidente Filippo Cervella, coadiuvato da Giancarlo Scarzello, Paolo Barbero e da tutto lo staff.