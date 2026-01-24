I 40 anni della Strafossan, la presidente Parola: “Un’associazione salita di livello, con grande spirito di sensibilità per scuole e territorio” [VIDEO]

Alla serata conclusiva della 40ª edizione della “Strafossan”, svoltasi ieri, 23 gennaio, presso la chiesa del Gonfalone di Fossano, il Comitato organizzatore della manifestazione sportiva ha raggiunto il più importante traguardo di sempre in termini di aiuti e contributi economici raccolti.

Sono stati consegnati alle varie associazioni culturali e sanitarie, nonché ai plessi scolastici degli Istituti comprensivi fossanesi San Domenico, Sacco e Paglieri.

“Con i 40 anni della Strafossan abbiamo ottenuto la cifra di 46mila euro da consegnare alle varie realtà della città e ne siamo orgogliosi. È un momento di ‘massimo folgore’ di quest’evento e ci piacerebbe proseguisse nel futuro, con la stessa rete di associazioni e di scuole, tutti collaborativi nel tempo per il bene della città e di tutta la popolazione” ha spiegato la presidente del Comitato Strafossan Elena Parola, dopo un bilancio che ha suggellato con stile i risultati dell’ultima camminata - corsa non competitiva fossanese.

GUARDA NEL VIDEO LE INTERVISTE:

Insieme all’Atletica 75 di Fossano, che invece quest’anno ha celebrato i 50 anni di fondazione, esiste una sinergia forte e inalterata, come ci ha ancora illustrato Parola: “L’Atletica è una parte fondamentale della Strafossan e grazie a Paolo Braccini e a tutto lo staff si può creare da sempre la parte competitiva e, sempre grazie alle loro competenze, si può sopperire alle necessità di sicurezza e di progettazione. Grazie a loro soprattutto si può camminare proficuamente verso la stessa direzione”. Forte di questa riuscita, la Strafossan si avvale sempre anche del sostegno del Comune, della Fondazione CRF e di tanti fedeli sponsor.