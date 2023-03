Farigliano: grande attesa per la 66^ assemblea dell'Avis provinciale

Sabato 25 marzo, a Farigliano, si terrà la 66a Assemblea dell’Avis Provinciale di Cuneo, un’occasione importante per esaminare il lavoro svolto nell’anno appena passato.



Il 2022 è stato un anno positivo che ha visto la raccolta di più di 21 mila sacche di emocomponenti, stabili rispetto al risultato del 2021. I donatori attivi sono più di 13 mila e nello scorso anno sono entrati a far parte dell’Avis 802 nuovi donatori.



Così Flavio Zunino, presidente di Avis Provinciale: “Posso ritenermi soddisfatto di come sia andato il 2022, ma dobbiamo rimboccarci le maniche per riprendere il trend positivo delle donazioni e non far mancare la linfa vitale ai nostri fratelli ammalati. Quest’anno abbiamo lanciato la nostra Consulta dei Giovani avisini e questo per me è un grande orgoglio, perché siamo la provincia capofila del Piemonte. Non ho la bacchetta magica ma sono convinto che agendo con lo spirito di gruppo e con il concorso di tutte le energie. Soprattutto quelle delle nuove generazioni, impegnandoci ad invitare nuovi amici a far parte della nostra Associazione possiamo guardare con fiducia al domani”.