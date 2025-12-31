Al Monastero di San Biagio di Mondovì nasce "Qui et Ora": benessere e inclusione per gli over 65

Al Monastero di San Biagio prende vita "Qui et Ora – Gentilezza d'altri tempi. La comunità che cura", un percorso pensato per persone over 65 che desiderano stare bene, muoversi, esprimersi e condividere tempo di qualità in un contesto accogliente, non giudicante e senza barriere.

Il progetto è sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e promosso da Casa do Menor in collaborazione con i Comuni del territorio e i Consorzi CSSM e CSAC.

Se hai più di 65 anni e senti il bisogno di muoverti con calma, stare in compagnia, creare, giocare e condividere tempo senza dover dimostrare nulla, "Qui et Ora – Gentilezza d'altri tempi" è pensato per te. È un percorso aperto soprattutto a chi convive con difficoltà di memoria, movimento o attenzione, come Alzheimer o Parkinson, e a chi se ne prende cura ogni giorno. Qui puoi partecipare come sei, senza etichette né giudizi, in un ambiente accogliente e rispettoso dei tuoi tempi, dove il corpo, la voce e le relazioni contano più della performance e dove non sei solo.

Gli incontri si svolgono il giovedì pomeriggio, dalle 14.30 alle 18, presso il Monastero di San Biagio. La partecipazione è gratuita; è richiesto solo un contributo simbolico di 3 euro per le spese della merenda. Il percorso prende avvio il 15 gennaio con la presentazione dei laboratori e, dal 29 gennaio 2026, prosegue con iniziative bisettimanali.

Il programma intreccia danzaterapia, arteterapia, musica, yoga dolce, attività in natura, gioco e convivialità, in un equilibrio tra continuità e scoperta. Alberta Assandri, Viviana Falcade, Roberto Ballauri e altre persone professioniste accompagneranno i partecipanti in attività che si adattano a loro, costruite sulle persone che partecipano, nel rispetto dei tempi, dei desideri e delle possibilità di ciascuno.

Le attività si svolgono in piccoli gruppi e sono guidate da professionisti esperti, per garantire cura, ascolto e attenzione reale, con la supervisione del Cream Cafè di Genova.

Qui non si viene per "fare terapia", ma per stare: muovere il corpo senza paura, creare senza giudizio, cantare anche senza voce, camminare insieme, respirare con calma. "Qui et Ora" è un luogo dove sentirsi a casa, anche quando la vita cambia passo; un percorso su misura che valorizza la relazione, la lentezza e la gentilezza come risorse fondamentali di benessere.

Accanto alle attività per le persone over 65, il progetto prevede un percorso gratuito dedicato alle persone caregiver, coordinato dall'Istituto Adler di Cuneo. Gli incontri offrono uno spazio protetto di ascolto, narrazione e confronto, in cui condividere fatiche, risorse e strategie, contrastando isolamento e senso di solitudine.

Prendersi cura di chi cura è parte essenziale della visione di "Qui et Ora", che riconosce la relazione come cuore di ogni percorso di benessere. Il percorso partirà nei prossimi mesi; nel frattempo è possibile prenotare il proprio posto o chiamare per informazioni.

"Prendiamo un caffè?" è l'invito semplice che accompagna il progetto: un'occasione per incontrarsi, conoscersi e prendersi cura di sé, senza etichette né barriere. Perché nessunoə dovrebbe sentirsi solo.