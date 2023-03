L’asparago Dolce di Revello di Piero Fraire è già in vendita

L’Asparago Dolce di Revello, la specialità benedetta del Monviso, è ormai nel pieno della sua maturazione. Quest’anno, grazie alle condizioni climatiche, è particolarmente gustoso e tenero e continua ad essere ricercato anche da numerosi ristoranti che non vogliono far mancare questo ortaggio regale nei loro menu.



Ormai conosciuti da tutti i cuneesi, e non solo, gli asparagi Dolci di Revello sono già da qualche giorno nella bancarella di Piero Fraire, titolare dell’omonima azienda di Revello fraz. Campagnole, e pronti per essere destinato alle tavole di Pasqua. Potete quindi già trovarli al Mercato della Terra di Saluzzo, sotto l’Ala di Ferro, il mercoledì e il sabato.

Ricordiamo ai pochi che non l’hanno ancora assaggiato che, oltre ad essere una qualità di asparago tenerissimo e con pochissimo scarto, è anche un prodotto marchiato De.Co. dal Comune di Revello, con il riconoscimento dal Ministero delle Politiche Agricole. Per questo è importante sapere che non lo si trova in giro nei vari negozi di verdura ma solo al Mercato di Saluzzo, oppure presso il negozio di frutta e verdura l’Orto del Gallo a Cuneo o il negozio di frutta e verdura 4 Stagioni di Revello.



L’Asparago dolce di Revello appartiene alla varietà Eros ed è riconoscibile dalla seguente descrizione: “Si presenta in forma regolare, il turrione pieno e compatto, l’apice serrato, di colore verde con qualche striatura viola, il profumo dev’esser delicato. Una volta gustati saranno dolci e teneri, privi di fibrosità”.



Queste caratteristiche sono esaltate nelle coltivazioni di Piero Fraire, grazie al terreno fluviale sabbioso, ottimo per il tipo di coltura poiché drena l’acqua in eccesso e consente il giusto grado di umidità a salvaguardia del sapore e del profumo perfetto del buon asparago. Poi, l’acqua del Po e il particolare microclima fanno il resto.



Piero ne coltiva una parte in serre per anticipare già a marzo la produzione, ma la maggior parte della produzione avviene in campi a cielo aperto, e da metà aprile inizia la raccolta a mano, con uno speciale attrezzo creato dallo stesso Piero. Non viene usato alcun prodotto chimico nelle coltivazioni, nessun tipo di anticrittogamico, anche il diserbo viene effettuato a mano, con mezzi meccanici e con l’ausilio delle oche di proprietà che girano libere per i campi piluccando tutto ciò che è infestante.



Oltre agli Asparagi, Piero coltiva ortaggi e frutta di stagione, con la stessa modalità di coltivazione naturale.



È possibile inoltre poter ordinare la spesa di asparagi, ortaggi e frutta tramite l’iscrizione al Servizio su Whatsapp - 328.8057705 e ritirare la spesa al mercato, oppure richiederne la consegna a casa.



www.asparagorevello.com - https://www.facebook.com/asparagodolcedirevello/