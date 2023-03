PIAN MUNE: Sabato 1 aprile appuntamento con la Mangia e Cammina

Ritorna il divertente e goloso appuntamento con la Mangia e Cammina di Pian Munè. SABATO 1 APRILE …e non è uno scherzo! Una camminata enogastronomica a tappe per divertirsi in compagnia, ammirare il paesaggio montano lungo gli itinerari trekking e gustare i prodotti tipici del Piemonte e della Valle po.



4 tappe per 4 punti ristoro. Dall’aperitivo alla partenza fino alla Polentata al Rifugio in quota.

Una camminata di 90 minuti + le pause per le tappe eno gastronomiche.



Si parte a gruppi e ognuno può scegliere l’orario preferito di partenza dalle 17 fino alle 21.30, ogni quarto d’ora.



Attrezzatura necessaria: abbigliamento tecnico, scarpe da trekking, ciaspole o ramponcini in base alla neve sul percorso, tanta voglia di divertirsi.



Quota di partecipazione: 25 euro (15 euro per gli under 14)

Info e prenotazioni al numero 328 6925406 (anche via messaggio whatsapp)