Ad Alba si raccontano cultura e emozioni a InPoetica

Venerdì 24 Marzo 2023 alle ore 21 con ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti, InPoetica presenta, Sala Beppe Fenoglio di Alba, in collaborazione con l’Alba Music Festival e il Laboratorio Teatrale Albatros, IL MIO TEMPO VERRA’ -la vie et la mort - una carrellata culturale ed emozionale sugli anniversari del 2023: 60 anni dalla morte di Fenoglio e di Silvia Plath, 150 anni dalla nascita di Calvino, 160 anni dalla nascita di Gabriele d’Annunzio, 140 anni dalla morte di Richard Wagner. Senza dimenticare i 20 anni dalla scomparsa di Gaber e i 60 anni dalla morte di Enrico Caruso, uno degli interpreti più importanti delle scene operistiche del ‘900, voce wagneriana preferita da Direttori come Mahler e Toscanini nella New York di inizio secolo. L’evento sarà magnifica occasione per l’omaggio alla Poetica di Bruno Murialdo: le sue immagini fotografiche e il suo segno pittorico, incisivo ed insinuato nel colore, saranno lo strumento per una narrazione visiva sugli anniversari del 2023.