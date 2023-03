A Ceva si fa lezione con piccoli robot assemblati utilizzando i mattoncini Lego

"I ragazzi hanno in questo modo la possibilità di avvicinarsi al pensiero computazionale, di scoprire il coding, di acquisire i concetti topologici, capacità di problem solving, di allenare il pensiero creativo e il pensiero logico." , - spiegano gli insegnanti - Nella società odierna in cui i cambiamenti nella scienza e nella tecnologia sono in continua evoluzione è infatti necessario che i giovani posseggano non solo conoscenze teoriche, ma soprattutto atteggiamenti di apertura verso le novità, disponibilità all’apprendimento continuo, all’assunzione di iniziative autonome, alla responsabilità, alla flessibilità, ed alla collaborazione. Un apprendimento “sul campo”, costruito in forma partecipata, inclusiva e cooperativa in cui non contano solo i contenuti ma anche i processi."