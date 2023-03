A Dronero un incontro con i vertici ACDA in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua

A Dronero, presso la Sala Milli Chegai, sabato 25 marzo si terrà, alle ore 10, un incontro davvero importante. Oggi, 22 marzo, si celebra la Giornata Mondiale dell’Acqua (World Water Day), istituita dalle Nazioni Unite nel 1992 e prevista all'interno delle direttive dell'Agenda 21, risultato della conferenza di Rio.

Il tema di quest'anno è il legame tra acqua e cambiamenti climatici: l'obiettivo della giornata è quello di sensibilizzare Istituzioni mondiali ed opinione pubblica sull'importanza di ridurre lo spreco di acqua, nonché di assumere comportamenti volti a contrastare il cambiamento climatico.

Da qui, la decisione da parte del Comune di Dronero di organizzare un incontro con i vertici di ACDA. Ad essere presentato sarà il piano di investimenti riguardante i lavori che in questi mesi sono stati fatti sulle condotte idriche, ma anche quelli in programma per la condotta principale di viale Sarrea. “A fronte di una crisi idrica sempre più importante e preoccupante - commentano dall’amministrazione comunale - è doverosa la consapevolezza di tutti. Garantiamo da parte nostra il massimo impegno.”

Quello di sabato a Dronero sarà un importante momento dedicato all’ascolto e al confronto. La popolazione è invitata a partecipare.