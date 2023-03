Borgo San Dalmazzo: assemblea dell’associazione culturale Santuario di Monserrato a porte aperte

Sabato 25 marzo alle ore 15.30 nel Salone parrocchiale di San Dalmazzo si terrà l’Assemblea di tutti i volontari appartenenti all’Associazione Santuario.

Sarà anche un incontro a “porte aperte” per tutti quelli che volessero unirsi per conoscere questa realtà associativa. Infatti l’invito non è solo a chi già fa parte del gruppo ma a tutte le persone che volessero aggregarsi a collaborare alla realizzazione della mission dell’Associazione.

All’ordine del giorno l’approvazione della relazione del Presidente uscente (Cristian Peirone) sulle attività svolte nell’anno 2022, del bilancio consuntivo 2022 e preventivo anno 2023 e la relazione sulle attività progettate per l’anno 2023, anno in cui si celebra il XV compleanno della sua costituzione. Nel corso dell’incontro sarà possibile tesserarsi per il 2023.