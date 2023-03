“Pesci fuor d'acqua": il 1° aprile la biblioteca di Mondovì propone letture ad alta voce per i più piccoli

Sabato 1° aprile, alle ore 16.00, in biblioteca civica (via Francesco Gallo, 12 – Mondovì Piazza) verrà proposto un pomeriggio di letture ad alta voce di libri dedicati alla prima infanzia. L'educatrice Michela Michelis, volontaria della cultura, intratterrà i presenti con la lettura di alcune pubblicazioni più recenti sul tema del mare, intendendo celebrare il famoso "pesce d'aprile" che si ricorda ogni anno in questa data.

Se le condizioni meteorologiche lo consentiranno, le letture verranno proposte nel giardino della biblioteca civica; in caso contrario verranno utilizzati i tradizionali spazi situati al piano terreno della sede (sala di lettura e consultazione). In tale occasione, le famiglie residenti a Mondovì allietate dalla nascita di un nuovo figlio nel corso del 2022 (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022) potranno ritirare l'ormai tradizionale omaggio librario che l'amministrazione comunale ha inteso offrire anche nel 2023. Questo intende essere un simbolico gesto di benvenuto, nonché il migliore auspicio per introdurre ed avvicinare i nuovi nati al mondo della lettura. Tale iniziativa fa parte del progetto nazionale “Nati per leggere”, al quale il Comune di Mondovì aderisce da oltre un decennio.

Leggere ad alta voce insieme ai bambini, ancor prima che vadano a scuola, ha una positiva influenza su di loro, sia dal punto di vista relazionale che cognitivo. La lettura ad alta voce costituisce, inoltre, una straordinaria opportunità per rafforzare la relazione tra bambino e genitori. L'auspicio è che l’omaggio librario venga apprezzato e possa rappresentare il primo passo per una futura frequentazione delle biblioteche da parte di queste famiglie. Al termine dell'incontro di lettura verrà offerta a tutti i bambini presenti una piccola merenda.