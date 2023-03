Forza Italia, Cesare Cavallo nuovo coordinatore cittadino a Saluzzo

Il cambio al vertice di Forza Italia a Saluzzo era nell’aria da qualche settimana.

E così è stato. Franco Graglia, coordinatore provinciale e plenipotenziario di Alberto Cirio in provincia, reduce dall’incontro con i giovani in valle Bronda, lunedì sera, ha fatto tappa in città per formalizzare la decisione.

Cesare Cavallo, 52 anni, ex agente di polizia municipale a Saluzzo e attuale comandante nell’Unione Alpi del Mare (che ricomprende i comuni di Boves, Peveragno, Chiusa Pesio, Valdieri e Roaschia), sindaco di Rifreddo al suo terzo mandato, è l’uomo che dovrà gestire per il partito di Silvio Berlusconi la campagna elettorale amministrativa saluzzese nel 2024.

L’investitura – a quanto riferiscono fonti bene informate – è avvenuta in una pizzeria alla periferia della città. Cavallo, nelle elezioni regionali 2019, era stato il regista cuneese e candidato nel collegio della Granda nella lista civica di centrodestra “Si Tav con il Piemonte nel cuore”, che aveva come referente Gianluca Vignale, oggi capo della segreteria del presidente Cirio.

Sarà dunque Cavallo d’ora in poi a rappresentare Forza Italia al tavolo del centrodestra saluzzese a fianco di Fratelli d’Italia e Lega.

Succede nell’incarico all’architetto Fulvio Bachiorrini, rimasto l’unico consigliere comunale forzista in municipio.