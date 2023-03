21marzo23: il Baruffi Ceva dice sì al “Global Flash mob” per una maggiore responsabilità ecologica ed ecosostenibile [VIDEO]

Tunisia, Francia, Kazakistan, Cina, Florida, Islanda. E Italia. Il flash mob proposto il 21 marzo dall’associazione ConTeSt oOo e dall’ambasciata Rebirth Cuneo – Fondazione Pistoletto ha fatto il giro del mondo. Un’iniziativa globale che ha portato le nuove generazioni a prendersi per mano e unirsi, simbolicamente, in un messaggio di impegno e rinascita contro «Tutte le mostruosità che minacciano il mondo; per salvare l’ambiente con il riciclo».

Andando a curiosare tra le iniziative realizzate dalle tante realtà aderenti, tutte pubblicate sul sito www.21march23.net alla sezione “Events”, è possibile visionare anche quella con cui il Baruffi di Ceva ha voluto fare la sua parte. Un video che riprende una catena umana che inizia da una bottiglia di plastica accartocciata su un banco e si snoda lungo i corridoi, da un piano all’altro dell’Istituto superiore, fino in palestra dove un ultimo studente fa canestro facendo cadere la bottiglietta in un contenitore per il riciclo della plastica. Un’iniziativa che ha registrato ampio consenso, con il coinvolgimento di ben 170 studenti.http://www.21march23.net

«Abbiamo da subito condiviso il pensiero di Michelangelo Pistoletto, che dice “L’essere umano ha un potere distruttivo illimitato e sta portando il mondo alla catastrofe. Uniti, mano nella mano, avviamo il cammino di una nuova umanità” – commenta la dirigente scolastica Angela Raffaele Addamo -. I nostri ragazzi, passandosi di mano in mano una bottiglia di plastica in Pet riciclabile, hanno voluto dare un forte segno di senso civico e pratica assunzione di responsabilità ecologica ed ecosostenibile».