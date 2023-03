“Scelta sociale”, un buono di 600 euro al mese per i soggetti più fragili

Si chiama “Scelta sociale” ed è un buono di 600 euro al mese per i soggetti più fragili che sarà destinato ai familiari con anziani e disabili non autosufficienti come aiuto per l’assistenza a casa o in residenza sanitaria assistita (Rsa). L’iniziativa sarà presentata alla cittadinanza venerdì 31 marzo alle ore 18 al Centro Incontri della Provincia di Cune (sala A) con ingresso da corso Dante 41. Sarà presente l’assessore alle Politiche sociali della regione Piemonte Maurizio Marrone e il consigliere provinciale delegato alla Coesione sociale Davide Sannazzaro.

Il voucher è mensile, per 24 mesi rinnovabili, ed è destinato a persone anziane o disabili non autosufficienti. Due le condizioni essenziali per le famiglie che potrebbero ricevere il sussidio: Isee socio-sanitario non superiore a 50.000 euro oppure 65.000 euro in caso di disabile minorenne e la priorità per punteggio sociale secondo le valutazioni delle unità socio-sanitarie competenti Uvg e Umvg. Inoltre, occorrerà procedere tramite due bandi regionali: uno per la domiciliarietà e uno per la residenzialità. Sarà possibile presentare domanda attraverso la piattaforma online “Scelta sociale (accesso tramite Spid).