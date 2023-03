Mezza Maratona del Marchesato: la coppa va in casa dell’Atletica Saluzzo

E’ Gianluca Ferrato (pettorale numero 1) dell’Atletica Saluzzo, col tempo di 1,07,57, a portare a casa la coppa dell’edizione 2023 della Mezza del Marchesato, 21,097 km che si è corsa questa mattina, domenica 26 marzo, in pieno centro a Saluzzo, toccando anche i territori dei comuni di Manta, Verzuolo e Lagnasco lungo un percorso tracciato tra i frutteti in fiore della pianura saluzzese, in un clima ideale per la corsa.

Prima donna al traguardo Lorenza Beccaria, pettorale numero 7 e un tempo al traguardo di 1,19,50, una dei dieci top runner della manifestazione, presentati dal commentatore sportivo della manifestazione Giacomo Casalloni. Ben 517 gli atleti al via (gli iscritti erano 532), per i colori di 67 società sportive da 17 regioni italiane.





Al secondo posto Lhoussaine Oukhrid della Apd Aenas con il tempo di 1.08,16, al terzo posto Stefano Avalle della Podistica Val Varaita (1.08.19).

Al secondo posto nella classifica donne Stefania Brazzoli, sempre della Podistica Val Varaita, e al terzo posto Mina El Kannoussi (Atletica Saluzzo).

Nel circuito nazionale da cinque anni, la “Mezza del Marchesato" è anche Campionato Provinciale individuale di tutte le categorie e seconda prova di Campionato Regionale di Società di Maratonina, CDS piemontese Mezza Maratona.



La gara, seguita da numerosi tifosi lungo il percorso e nell’area village di piazza Cavour, ha visto anche l’assegnazione del premio speciale Anpi “Paola Sibille”: dedicato alla staffetta partigiana “Ombra", il premio alla donna più giovane a tagliare il traguardo è andato a Sofia Audisio.

Il “Trofeo Ana Renato Chiavassa” è invece stato appannaggio di Stefano Ferrato, primo socio dell’Associazione Nazionale Alpini giunto all’arrivo.

La gara si è svolta regolarmente anche grazie al grande sforzo logistico che i quattro Comuni interessati hanno in campo al fianco degli organizzatori delle società Atletica Saluzzo e Podistica Val Varaita, in collaborazione con la Fidal. A garantire uno svolgimento in piena sicurezza i numerosissimi volontari di varie associazioni, insieme alle forze dell’ordine.