Dall'istituto comprensivo di Cavallermaggiore a Bruxelles col progetto Erasmus+

Lunedì 13 marzo, dall'aereoporto di Milano Linate, un gruppo di 14 bambini di classe 5ª delle scuole primarie di Cavallermaggiore e Murello è partito per la città di Bruxelles, sede delle principali istituzioni europee, in Belgio.

Accompagnati dalle docenti Silvia Bellonio, Rinella Chiavazza, Eleonora Falco, Enrica Fumero, Cristiana Gonella e Federica Marvulli, hanno trascorso una settimana ricca di stimoli e di nuove scoperte, sono stati ospiti del Parlamento Europeo, hanno visitato il Chocolate Museum e, alcuni di loro, hanno volato per la prima volta in aereo e sono stati lontani dalle loro famiglie per un'intera settimana.

Tale mobilità si colloca all'interno del progetto Erasmus+ "Flat Stanley" che ha preso avvio nell'anno scolastico 2019-2020, insieme alle scuole partner Grundschule Etternich Berdorf di Coblenza (Germania) e Santo Amaro dell'isola di Madeira (Portogallo).

"E' stata un'esperienza incredibile, una grande opportunità, che abbiamo potuto vivere insieme ad altri bambini di Coblenza e Madeira. Siamo diventati amici e questa è una cosa bellissima! – testimoniano alcuni alunni – Tanti ricordi ed emozioni di questa grande avventura ci accompagneranno per tutta la vita".

Questo viaggio ha permesso loro di comprendere l'importanza degli scambi culturali, l'essere autonomi e responsabili e di accrescere quella meraviglia e quell'entusiasmo di scoprire il mondo che solo i bambini sanno avere.



Sono diventati cittadini d'Europa, chiaro segnale che, grazie alla scuola, è possibile diventare non solo bravi studenti, ma cittadini cosmopoliti, inclusivi e sociali.