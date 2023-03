Racconigi e Cavallermaggiore in lutto per la morte di Simona Bonetto. La donna è morta nella giornata di ieri all'età di 51 anni. Era malata da tempo. Nella giornata di ieri è stato pubblicato un post nel quale lei stessa salutava tutti, ormai consapevole che il suo tempo fosse finito.

"Ciao a tutti, ebbene sì, è arrivato il momento che non volevo, perché io stavo tanto bene con tutti voi, a partire dalla mia famiglia, i parenti e tutti gli amici. Non è facile, ma so che i miei figli e Elio sono in buone mani. Vi voglio bene e sorridete anche in questo evento, perché il sorriso dà splendore ad ogni giorno. Tanti baci".

Sono tanti i messaggi di cordoglio che stanno arrivando sul suo profilo di Facebook. Conosciutissima e molto attiva nella comunità racconigese, aveva lavorato in un supermercato di Cavallermaggiore per poi tornare a Racconigi, sempre in un negozio di alimentari.

A dicembre il matrimonio con Elio Tubito, celebrato dal sindaco Valerio Oderda, che la ricorda come una donna solare, con un sorriso e una forza travolgenti. "Non avevano fatto la festa, perché lei non stava bene. Avevano deciso di posticiparla in primavera. Simona non ha mai perso la speranza, ma purtroppo non ce l'ha fatta. A lei, al marito Elio e ai figli porgo le più sentite condoglianze, anche a nome dell'amministrazione. In queste circostanze non c'è molto da dire. E' una grave perdita per tutti noi", commenta il primo cittadino.

Simona Bonetto aveva tre figli, Sara e Marco, avuti da un precedente matrimonio, e Clara, di soli sette anni. La bimba, seguendo le orme della mamma, per diversi anni tra le comparse nella telenovela CentoVetrine, è stata protagonista di molti spot televisivi. Era stata proprio la mamma ad iscriverla ad un'agenzia di Milano.

Piena di vita, Simona lascia un grande vuoto. Per tutti una guerriera, sempre con il sorriso nonostante tutto. Oggi 27 marzo, alle 15, nella chiesa di San Giovanni Battista, saranno in tantissimi a darle l'ultimo saluto. Con il marito e i figli, lascia il papà Giancarlo, la mamma Marta, il fratello Andrea e i parenti tutti.