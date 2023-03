Cuneo, risolte le ‘ambiguità urbanistiche’ su piazza Europa

Sono state ufficialmente appianate le ‘ambiguità urbanistiche’ incentrate sull’area di piazza Europa a Cuneo, dopo l’approvazione da parte del consiglio comunale del capoluogo della delibera di giunta dedicata alla modifica numero 33 al Piano Regolatore Vigente.



Così facendo l’amministrazione – come ha ben ricordato l’assessore Alessandro Spedale nella seduta consiliare di ieri sera (28 marzo) – ha allineato le tavole di assetto urbanistico della piazza al progetto di restyling e di costruzione del parcheggio sotterraneo. Un atto che “non costituisce variante al PRG – ha detto Spedale - ; l’obiettivo è metterci in condizione di attuare quel che riteniamo necessario senza snaturare gli obiettivo originari del PRG o cambiare l’impianto normativo approvato dalla Regione”.



Le ambiguità ora risolte erano al centro dei due ricorsi al TAR del Piemonte presentati, nel corso degli anni, da alcune associazioni e cittadini. In particolar modo il secondo, per il quale il 25 maggio 2021 il TAR aveva proposto il rigetto ma sottolineando l’importanza per l’amministrazione di appianare qualunque fonte di possibile dubbio urbanistico.

Le minoranze si preparano alla manifestazione di venerdì



La delibera di giunta – approvata dal consesso con 21 voti favorevoli e sei contrari – è arrivata a pochi giorni dalla manifestazione che le sigle consiliari di minoranza hanno indetto venerdì 31 marzo proprio in piazza Europa. Obiettivo, mobilitare una volta di più la cittadinanza contraria al progetto di restyling e di realizzazione del parcheggio sotterraneo.



“Non ho mai capito perché un passaggio come questo non sia stato fatto prima – ha commentato Ugo Sturlese (Cuneo per i Beni Comuni) in consiglio comunale - . Ora si procede alla modifica che gli estensori dei ricorsi avevano sottolineato necessaria. È quello che abbiamo sempre sostenuto, ed è uno dei motivi che hanno motivato la nostra opposizione al progetto”.



“Questa modifica non può non attrarre ulteriore attenzione sulla tematica di piazza Europa, soprattutto dopo la diatriba tra l’assessore all’ambiente e la sua stessa maggioranza sullo stato di salubrità dei cedri ‘dell’Atlante’ - ha aggiunto Giancarlo Boselli (Indipendenti) - . Ma la domanda sussiste: perché si è atteso solo adesso per l’aggiornamento cartografico?”