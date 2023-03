Sessant’anni di Michelin, un calendario di iniziative per celebrare la fabbrica di Ronchi [FOTO E VIDEO]

Presentate presso la sala giunta del comune di Cuneo le iniziative collegate al 60° anniversario della Michelin di Cuneo. Era il 30 settembre del 1963 quando dalle presse dello stabilimento uscì il primo pneumatico “Made in Cuneo".

Oggi è il più grande stabilimento Michelin europeo dedicato a pneumatici per automobili, punto di riferimento dell’innovazione marchiata ‘bibendum’. A Ronchi passa la prototipazione di tutte le nuove gamme che vengono lanciate sul mercato. È considerata "Usine Excellente”, uno dei centri nei quali vengono testate e sviluppate le nuove tecnologie, prima dell’industrializzazione su larga scala nei 67 impianti produttivi Michelin nel mondo.

La fabbrica cuneese, che impiega oggi 2.200 dipendenti (indotto escluso) è un centro all’avanguardia anche negli obiettivi ambientali prefissati da Michelin per il 2050, con la totale decarbonizzazione del gruppo entro quell’anno. Obiettivo già ridotto al 40% nel 2022 rispetto al 2010 e con l’obiettivo del 50% nel 2030.

Questo è stato possibile grazie all’adozione di 36 presse elettriche nel reparto di vulcanizzazione che hanno già consentito di risparmiare 4.000 tonnellate di CO 2.

Unito ad un nuovo impianto di trigenerazione ad alta efficienza, in grado di produrre contemporaneamente energia elettrica, vapore, acqua per il riscaldamento e il raffrescamento. Impianto che entrerà in piena operatività nel 2024 e consentirà di coprire il 97% del fabbisogno energetico dello stabilimento di Cuneo con una riduzione di emissione di CO2 di 18.000 tonnellate all’anno.



GLI EVENTI PER I 60 ANNI DI MICHELIN

Il compleanno della Michelin di Cuneo comincerà a tra il 12 e il 14 aprile con l’arrivo a Ronchi di un gruppo di 15 giornalisti internazionali provenienti da tutto il mondo che racconteranno le peculiarità della realtà produttiva cuneese.

Si proseguirà con la celebrazione vera e propria in programma per il 21 giugno dove si festeggeranno insieme ai dipendenti e alla comunità le innovazioni tecnologiche di Michelin con l’inaugurazione del nuovo progetto CIM 4.0. Quest’ultima iniziativa andrà a confermare la funzione strategica dello stabilimento di Cuneo promuovendo ulteriori forme d’innovazione a coinvolgimento del territorio.

Seguiranno iniziative sul territorio insieme a Michelin Sport Club. Si parte con Randonnée Rosa e Cicloturistica il 7 Maggio con i tradizionali due percorsi a scelta, da 80 e da 130km.

In occasione della Fausto Coppi (24-25 giugno) verrà allestito il villaggio per la sicurezza stradale con aree tematiche e prove prodotto e iniziative per i bambini.

Arrivando all’autunno il 24 settembre la Michelin aprirà le porte dello stabilimento al transito della gara organizzata dalla sezione podismo del Michelin Sport Club e Fidal. Mentre l’11 e il 12 novembre Michelin sarà presente durante le due manifestazioni “Fast Run” e “Stra Coni”.



INIZIATIVE PER FAMIGLIE E DIPENDENTI

Nel corso dell’anno, inoltre, la Michelin aprirà le porte dello stabilimento ai parenti dei dipendenti, al GAMI (Gruppo Anziani Michelin Italia) e alle scuole del territorio con molte iniziative insieme al personale.





“60 anni vuol dire che c’è una storia - ha commentato il presidente della Camera di Commercio di Cuneo Mauro Gola - Vuol dire condivisione con il territorio anche quando si parla di multinazionali. È dalle multinazionali, ricordiamolo, che passa il 25% della ricerca e sviluppo e l’80% dell’export mondiale.”

“Per lavorare in Michelin le persone si spostavano dalle campagne per venire a lavorare in fabbrica - ha ricordato la sindaca Patrizia Manassero - garantendo la continuità con le attività familiari. È un orgoglio cuneese a cui auguriamo buon compleanno. E in questa occasione confermiamo la vicinanza del nostro comune alla realtà di Ronchi."

Nel video l’intervista a Simone Rossi, da circa un anno direttore di stabilimento della Michelin di Ronchi.