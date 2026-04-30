Non sai dove andare in estate? Lumos ti ispira, ti guida e viaggia con te

Sta per arrivare l’estate, la bella stagione, il periodo in cui si ha del tempo libero da trascorrere viaggiando ed esplorando anche l’Italia, le bellezze del nostro paese. Molte persone conoscono il periodo in cui possono viaggiare - lo hanno magari fissato in anticipo per le ferie - ma spesso sono confuse e non sanno dove andare. Ecco, per avere dei consigli, per lasciarvi ispirare e guidare, e poi per aiutarvi a pianificare l’estate perfetta, Lumos fa al caso vostro. Lumos , che avrete sicuramente visto e dunque già conosciuto anche attraverso i tanti post e canali social, è un portale gratuito, facile da utilizzare, sicuro e affidabile che offre possibilità, esperienze ma anche informazioni utili e che funge da collegamento tra gli utenti e le aziende che hanno esigenze di visibilità. Ha varie finestre e varie opportunità e per ognuna ci sono, appunto, offerte dedicate. E le offerte rientrano nel pacchetto vacanza per chi intende lasciarsi davvero guidare, dal viaggio ai luoghi da visitare, dai locali per la sera ai ristoranti dove mangiare a pranzo o a cena.

Lumos, dove tutto è possibile: dai viaggi ai momenti di relax

Con le sue due finestre, vetrine e noleggio auto, Lumos è un punto di riferimento per tutti quelli che adorano viaggiare e soprattutto adorano pianificare i viaggi da casa, prim’ancora di partire, per essere organizzati al massimo. Lumos crea con gli utenti, che crescono di mese in mese, un rapporto di fiducia totale. I valori che intende trasmettere, infatti, sono accessibilità, estetica, cortesia, affidabilità, professionalità, soddisfazione, sostenibilità e qualità. E il sito è facile da utilizzare, intuitivo, veloce, rapido. Con i filtri per ridurre il tempo di ricerca di un’azienda. Tra i punti di forza di Lumos c’è l’assistenza clienti. Per ogni problema, c’è una soluzione. Da trovare in vari modi, ad esempio attraverso la chat simultanea oppure con la classica lista di domande frequenti e risposte per ogni problema.

Lumos, arrivano le sorprese: presto una grande novità

Due finestre, per ora, ma con una grande novità. Da maggio, infatti, ci sarà una nuova organizzazione delle categorie e verrà svelata una terza area chiamata 'Sorprese di Hoba'. Uno spazio tutto da scoprire che, come svelato dal nome, prevederà per gli utenti di Lumos tante sorprese. Un modo per rendere la realtà di Lumos sempre più interattiva e per avvicinarsi sempre di più alla community. I fedelissimi di Lumos, dunque, verranno presto premiati. In che modo? In tanti modi, tutti da scoprire.

Come pianificare la tua estate con Lumos

Ma come fare per pianificare un viaggio? Una volta scelta la città, la meta, basta andare su Lumos e selezionarla e si aprirà, nella finestra vetrina, una serie di opportunità: da attività culturali e sportive a locali, pizzerie, ristoranti, e poi quindi anche musei, teatri etc. Organizzata per categorie e aree geografiche, la finestra vetrine è pensata per aiutare chi cerca un servizio affidabile nella propria zona, in modo semplice e veloce. Dagli artigiani ai servizi per la casa, dai centri estetici ai meccanici, ogni scheda fornisce informazioni dettagliate, contatti, indirizzo e, quando disponibili, recensioni degli utenti. La seconda finestra, noleggio auto, è utilissima, invece, per chi cerca noleggio auto a lungo termine. Sia per privati che per aziende. Ogni proposta è pensata per offrire vantaggi concreti: nessuna maxi-rata finale, possibilità di personalizzazione e assistenza completa. Scegliere il noleggio auto lungo termine significa muoversi in libertà, con la sicurezza di un servizio professionale e trasparente. Per il noleggio auto, poi, ci sono anche sorprese e promozioni, come ad esempio 4 Vantage che in un'unica soluzione propone agli utenti noleggio per 48 mesi, 120mila km totali, 1 cambio gomme invernali incluso e anche furto e incendio con franchigia 0.

Lumos tra sport, eventi e i valori trasmessi sui social

Lumos, una realtà in ascesa, in crescita, in continua evoluzione, con box e vetrine che aumentano di mese in mese, ha anche legato il suo nome a realtà sportive a livello nazionale. Ad esempio è “First Sponsor” del Pistoia Basket ma è anche sponsor del

Team Volley Napoli. La Lumos Business League è un progetto annuale, presentato a novembre 2025, relativo a questa stagione, che riunisce aziende e professionisti del network in una serie di incontri ed eventi esclusivi. A fine aprile, il 29, verrà anche inaugurato il primo Playground targato Lumos nella provincia di Prato con la presenza anche del coach Italia femminile Capobianco. Il giorno prima, invece, ci sarà il B2B del Pistoia Basket in collaborazione con Dany Basket Quarrata e Gema Montecatini. Lumos, ovviamente, sarà presente. E a proposito di Pistoia Basket, avrà grande successo RiqualifichiAMO, progetto sociale a partire dalla stagione sportiva in corso e con durata triennale. L’obiettivo del programma lanciato a dicembre 2025 è ridare vita a spazi sportivi degradati e inutilizzati, con interventi minimi e miglioramenti strutturali a seconda delle strutture. Il progetto è partito proprio da Pistoia con il chiaro obiettivo di estendersi oltre la città, rivendicando un carattere unico a livello regionale. Non solo sport, però. Lumos ha scelto Alice Sabatini, Miss Italia del 2015, oggi influencer, come brand ambassador. Un’icona di stile, bellezza ed eleganza coerente con i valori che Lumos intende trasmettere. Anche attraverso i messaggi social.

















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