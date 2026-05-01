VERSO LE COMUNALI / Presentata la lista “Peveragno Futura – Enzo Tassone Sindaco” [FOTO]

Giovedì 30 aprile, alle ore 20:30, il Centro Polifunzionale “A la Sousta” di Peveragno ha ospitato la presentazione ufficiale della lista Peveragno Futura, a sostegno della ricandidatura di Enzo Tassone alle prossime elezioni comunali del 24 e 25 maggio.

La sala era piena, oltre 300 persone hanno partecipato alla serata, seguendo con attenzione la presentazione dei candidati e dei principali punti del programma. Un pubblico numeroso, partecipe, che ha ascoltato, fatto domande e mostrato interesse verso le proposte della lista.

Ad aprire l’incontro è stato Enzo Tassone, candidato sindaco, che ha introdotto il programma con un messaggio chiaro: lavorare per il paese di Peveragno con serietà, concretezza e attenzione alle persone.

Durante la serata sono stati presentati tutti i candidati della lista. Ognuno di loro ha raccontato un tema del programma, partendo dalle slide proiettate sullo schermo. Quello mostrato è stato un primo estratto del programma, che sarà poi approfondito nei prossimi incontri pubblici, dove ci sarà spazio per entrare meglio nei dettagli, ascoltare i cittadini e raccogliere osservazioni.

Uno dei primi temi affrontati è stato quello delle scuole. La lista propone un percorso di riqualificazione degli edifici scolastici esistenti, partendo dalla scuola primaria, dalla scuola secondaria e dalla palestra oggi non utilizzabile. Gli interventi saranno organizzati per lotti, in modo da renderli sostenibili e da garantire la continuità delle attività scolastiche. Per altre strutture, come l’asilo di Piazza Carboneri e la scuola primaria di San Lorenzo, sarà avviata una valutazione specifica sulle possibilità di finanziamento.

Grande attenzione anche allo sport. L’obiettivo è rafforzare il rapporto tra amministrazione e associazioni, programmando insieme interventi e attività. Tra le priorità ci sono il centro sportivo dei Miclet, la revisione dell’utilizzo degli spazi comunali, tariffe sostenibili e una gestione più chiara. È stato inoltre presentato un percorso graduale di riqualificazione dell’area sportiva, con attenzione a spogliatoi, bagni, tribune e palestre.

La sostenibilità è un altro punto importante del programma. Peveragno Futura intende utilizzare le opportunità offerte dal GSE e dal Conto Termico per migliorare gli edifici pubblici, installare colonnine di ricarica per veicoli elettrici e ridurre i costi energetici del Comune. Tra le idee presentate anche la valutazione di un invaso per aiutare il settore agricolo nei periodi di siccità e l’eventuale installazione di impianti fotovoltaici galleggianti su bacini pubblici.

Per le attività produttive, il programma punta sulla collaborazione con consorzi e associazioni di categoria, con particolare attenzione al settore agricolo. Si è parlato di rilancio del Consorzio Fragola, valorizzazione dei prodotti locali, sostegno alla filiera corta, innovazione, formazione e ricambio generazionale. Un’attenzione particolare anche ai sistemi irrigui e alle infrastrutture agricole, sempre più importanti di fronte ai cambiamenti climatici.

Sul tema della viabilità, le proposte riguardano la riqualificazione degli ingressi del paese, la sicurezza dell’incrocio vicino allo stabilimento Inalpi, la manutenzione della segnaletica e interventi per contrastare l’alta velocità, sia nel concentrico sia nelle zone limitrofe. È prevista anche una verifica dei dossi presenti sul territorio e un confronto con commercianti e residenti per migliorare la viabilità del centro.

Nei lavori pubblici, il programma guarda alla cura del patrimonio storico e ornamentale, con manutenzione di fontane e monumenti, pulizia e decoro degli spazi pubblici. È prevista anche la progressiva eliminazione delle barriere architettoniche, la manutenzione delle strade, il recupero dei tratti in ciottolato rovinati e l’aggiornamento del progetto M.A.P.P.E., anche con strumenti digitali.

Il tema del turismo punta sulla promozione del territorio attraverso eventi culturali, gastronomici e tradizionali. L’obiettivo è valorizzare l’identità locale e rendere Peveragno più attrattiva durante tutto l’anno. Si è parlato anche di cicloturismo, percorsi esistenti, collaborazione con i Comuni vicini, punti di ricarica per biciclette e auto elettriche e maggiore sinergia con l’ATL.

Per quanto riguarda i rifiuti, la lista propone di potenziare il servizio di raccolta, in collaborazione con il gestore, per evitare cassonetti pieni e migliorare pulizia ed efficienza nelle diverse zone del territorio. Previsto anche un controllo più attento sul servizio e un potenziamento dello spazzamento delle strade.

Altro tema molto sentito è quello della videosorveglianza. Il programma prevede la realizzazione di un sistema integrato, sviluppato per lotti. Si partirà dalla verifica tecnica e normativa del progetto già finanziato, con l’obiettivo di installare telecamere con lettura targhe ai principali accessi del paese, coprire le aree più sensibili e monitorare anche le isole ecologiche, per contrastare l’abbandono dei rifiuti.

Sull’integrazione, Peveragno Futura propone un percorso concreto per aiutare chi vive maggiori difficoltà, a partire dalle barriere linguistiche e dalla conoscenza delle regole civiche. Si è parlato di corsi di lingua italiana, educazione civica, coinvolgimento nella comunità e strumenti per favorire una convivenza più semplice e ordinata.

Nel campo del sociale, l’attenzione è rivolta alle persone in tutte le fasce d’età. Famiglie, bambini, ragazzi, anziani, persone fragili e persone con disabilità sono al centro di diverse proposte: sostegno a doposcuola e centri estivi, maggiore attenzione alla popolazione anziana, supporto alla Casa di Riposo, dialogo con servizi sociali e volontariato, aiuto alle famiglie che si prendono cura di persone fragili e rafforzamento dei servizi per la disabilità.

Uno spazio importante è stato dedicato ai giovani. Il programma prevede la creazione e valorizzazione di spazi dedicati, sicuri e utilizzabili tutto l’anno, dove incontrarsi, svolgere attività ed essere seguiti da educatori qualificati. Sono previste iniziative di aggregazione, laboratori, workshop, eventi musicali, supporto allo studio, tornei sportivi e serate estive per rendere il paese più vivo.

Infine, il commercio. Peveragno Futura vuole sostenere le attività che promuovono prodotti locali e filiera corta, organizzare eventi, mercati e manifestazioni, incentivare gli acquisti nei negozi del paese e collaborare con il Distretto del Commercio e con i Comuni limitrofi per accedere a nuovi finanziamenti e sviluppare progetti condivisi.

La serata si è chiusa in un clima positivo, fatto di ascolto, partecipazione e confronto. Le domande arrivate dal pubblico hanno confermato che c’è attenzione verso questa squadra e verso i temi proposti.