Pompe di calore per la transizione energetica nell’edilizia residenziale

La transizione energetica riguarda sempre più da vicino anche le abitazioni, i condomini e tutti quegli edifici residenziali che hanno bisogno di consumare meno, funzionare meglio e garantire un comfort più stabile durante tutto l’anno.

In questo percorso, la pompa di calore è una delle soluzioni più concrete perchè permette di riscaldare, raffrescare e, in molti casi, produrre acqua calda sanitaria utilizzando l’energia presente nell’aria. È una tecnologia moderna, efficiente e adatta a chi vuole migliorare il proprio edificio con una scelta più sostenibile e più orientata al futuro.

Tra le proposte Hoval, la Belaria pro 40/50 è una pompa di calore aria/acqua pensata per rispondere alle esigenze dell’edilizia residenziale, anche quando si lavora su edifici esistenti o su condomini che devono essere riqualificati. Il suo punto di forza è la capacità di unire prestazioni elevate, attenzione all’ambiente e comfort per chi vive gli spazi ogni giorno.

Un aspetto importante è l’utilizzo del refrigerante naturale R290, una scelta che va nella direzione giusta: ridurre l’impatto ambientale e proporre una soluzione più sostenibile nel tempo. Oggi, quando si parla di impianti conta anche scegliere tecnologie che siano già pronte per le esigenze dei prossimi anni.

La Belaria pro 40/50 può raggiungere una temperatura di mandata fino a 70 °C. Questo dato è particolarmente utile negli interventi di riqualificazione, dove spesso gli edifici hanno impianti già esistenti e non sempre pensati per lavorare a bassa temperatura. Poter contare su una pompa di calore capace di garantire temperature elevate aiuta a rendere più semplice il passaggio verso soluzioni energetiche più efficienti, senza stravolgere necessariamente tutto l’impianto.

La silenziosità è un elemento decisivo in un condominio o in un contesto residenziale, il comfort acustico è fondamentale. Un impianto deve funzionare bene, consumare meno e non creare disturbo a chi vive nell’edificio o nelle vicinanze. Per questo una soluzione progettata per contenere il rumore diventa una scelta molto interessante, soprattutto nelle installazioni in aree condivise, cortili, coperture o spazi esterni vicini alle abitazioni.

Per chi si trova in provincia di Cuneo, il valore aggiunto è poter contare su QUBO S.r.l., la concessionaria Hoval di riferimento sul territorio. QUBO è un’azienda giovane e dinamica, cresciuta grazie alla preparazione e all’impegno del proprio team. Il suo lavoro non si limita alla proposta di un prodotto, ma parte dall’ascolto delle esigenze del cliente e dalla valutazione della soluzione più adatta.

Affidarsi alla concessionaria Hoval significa avere al proprio fianco un interlocutore preparato, capace di accompagnare famiglie, amministratori condominiali, progettisti e installatori in una scelta spesso importante. Ogni edificio è diverso: cambiano le dimensioni, l’isolamento, il tipo di impianto presente, le abitudini di utilizzo e gli obiettivi di risparmio. Per questo serve una consulenza chiara, pratica e costruita su misura.

QUBO S.r.l. mette a disposizione impianti di climatizzazione e condizionamento pensati per unire efficienza, comfort e sostenibilità. Questo approccio è molto utile soprattutto nelle ristrutturazioni e negli interventi di miglioramento energetico, dove è necessario trovare il giusto equilibrio tra prestazioni, costi, spazi disponibili e gestione futura dell’impianto.

La collaborazione tra Hoval e QUBO porta un vantaggio per i clienti: da una parte c’è la qualità di un marchio riconosciuto, con soluzioni tecnologiche evolute per il riscaldamento e il benessere ambientale; dall’altra c’è la presenza locale di un’azienda che conosce il territorio cuneese e sa dialogare con privati, imprese e professionisti.

Le pompe di calore Hoval possono essere inserite in impianti completi, anche in abbinamento ad accumuli, sistemi di regolazione e soluzioni per la produzione di acqua calda sanitaria. Questo permette di costruire progetti più efficienti e meglio controllabili, adatti alle esigenze dell’edilizia residenziale di oggi.

Per abitazioni, condomini e complessi residenziali della provincia di Cuneo, QUBO S.r.l. rappresenta quindi un partner sicuro e affidabile.