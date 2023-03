Pasqua 2023: tutte le proposte Galup

Galup ha festeggiato il primo secolo nel 2022 e continua la sua produzione all’insegna dell’innovazione e della qualità.

Galup non è solo Panettone, ma è sinonimo di dolce per la ricorrenza e così, anche la tradizionale Colomba, porta bontà e allegria sulla tavola delle prossime feste Pasquali, con l’eccellenza e la qualità dei suoi ingredienti lavorati con sapienza.

Colombe e Panettoni Galup condividono un segreto: il lievito madre originale creato dal fondatore Pietro Ferrua, rinfrescato, ogni giorno con acqua e farina, esalta le proprietà e garantisce equilibrio, sofficità e alta digeribilità dei lievitati Una lenta e lunga lievitazione naturale (40 ore) e una corretta lavorazione e idratazione dell’impasto con latte e uova fresche, contribuiscono a creare un prodotto di elevata qualità.



Molte le proposte per la Pasqua 2023 dove il packaging, sempre curato e innovativo, è il giusto complemento per racchiudere e conservare l’aroma e i profumi delle colombe Galup: come per la LINEA FLOWER. La Colomba Gran Galup Farcita con Crema al Caffè e Gocce di Cioccolato e quella Farcita al Pistacchio con Gocce di Cioccolato Bianco sono avvolte in un incarto suggestivo sul quale, disegni leggeri e contemporanei dal gusto orientale, regalano le emozioni della primavera.



Ma Galup è anche ricordi d’infanzia, di famiglie riunite e di bambini che tornano a giocare all’aria aperta, da qui la LINEA MACCHININA, un modo per celebrare la Pasqua con un’illustrazione d’autore, che in pochi tratti fissa la spensieratezza e la leggerezza di un istante di pura gioia. Una Linea nella quale è possibile assaporare la Colomba Gran Galup Tradizionale, la Gran Galup Paradiso e quella Gocce di Cioccolato.



Intense tonalità di arancione e turchese, giallo e fucsia, brillano sugli incarti della LINEA VINTAGE POP EDITION che porta con sé la tradizione del brand, riconosciuto Marchio Storico di interesse nazionale, unito ad una innegabile vocazione creativa. La linea recupera infatti logo e illustrazioni d’epoca dagli archivi storici della casa e li inserisce in una serie di confezioni dai forti contrasti cromatici, contemporanei e di gusto pop. Una giostra di colori che avvolge la Colomba Gran Galup Tradizionale, la Gran Galup Frutti di Bosco e Yogurt, quella alle Mele oppure Pere e Cioccolato, seguite dalla Gran Galup Albicocche e Gocce di Cioccolato al Caramello e dalla Colomba Farcita con Crema al Caffè e Gocce di Cioccolato.

Nastri in organza, carte pregiate, colori tenui, dal panna al rosa, al tenue lilla, per un incarto romantico, con un’illustrazione d’epoca la cui protagonista è una bambina dal sorriso timido, circondata da farfalle: è la LINEA BUTTERFLY nella quale è possibile scegliere tra numerose e golose proposte: dalla Colomba Gran Galup Tradizionale a quella Amarene e Cioccolato.

Galup vuole però concedere a tutti un momento di dolcezza condivisa, perché senza Galup non è Pasqua!

Ecco, quindi, la proposta della LINEA SENZA GLUTINE nella quale la Colomba Gran Galup Tradizionale e la Gran Galup Gocce di Cioccolato, conservano le migliori qualità e i sapori della ricetta tradizionale, con un impasto soffice e fragrante e la croccante glassa alla nocciola.

Una scelta ampia, tra colori e sapori che promettono di rendere questa Pasqua 2023, ancora una volta, un momento di condivisione e serenità.