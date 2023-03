A Dronero la Festa degli Alberi: importante mattinata per i bambini della primaria di Oltre Maira e piazza Marconi

A Dronero, lunedì 27 marzo, è stata per gli alunni delle classi terze delle scuole primarie di Oltre Maira e piazza Marconi una mattinata davvero importante.

La consapevolezza, l'importanza della natura e in modo particolare degli alberi.

In occasione della Festa degli Alberi, i bambini sono andati a Prabunet, accolti dall’assessore Carlo Giordano, dai volontari Geppetti dell'associazione dronerese Mastro Geppetto e dai Carabinieri del Nucleo Forestale - stazione di Dronero.

Con molta attenzione i bambini hanno ascoltato la spiegazione del comandante Mauro Castelli sulle varie tipologie di piante, aiutando poi entusiasti i volontari Geppetti nella messa in dimora di 15 nuovi alberi.

Presente nel corso della mattinata la dirigente scolastica Vilma Margherita Bertola che, attraverso domande e spiegazioni, ha richiamato l’attenzione dei bimbi facendoli sentire parte attiva, responsabili di un futuro tutto da costruire. “La scuola è educazione soltanto se mette in sinergia nozioni, occasioni di esperienze e contatto emotivo” - commenta la dirigente scolastica - “Ringrazio le insegnanti per il prezioso lavoro, il Comune per il sostegno, i Carabinieri Forestali per la loro competenza e professionalità, ed i Geppetti il cui operato è davvero un grande dono per l’intera comunità. Progetti di questo tipo sono possibili soltanto grazie alla collaborazione, alla volontà di tutti di fare qualcosa di significativo per i bambini, gli adulti del futuro.”