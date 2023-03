Gli alunni del ‘Grandis’ di Cuneo contro il razzismo: ecco la fanzine ‘Anti propaganda’

Prima dell’avvento di internet e dei social network è indubbio che le ‘fanzine’ - piccole pubblicazioni cartacee prodotte e vendute a poco prezzo – fossero il principale mezzo di comunicazione e, quindi, di propaganda a disposizione. Ed è proprio con una fanzine che alcuni studenti delle classi del quarto anno dell’IIS ‘Grandis’ di Cuneo hanno deciso di concludere e realizzare il proprio lungo progetto di opposizione a ogni forma di xenofobia e razzismo.



Il progetto "Ogni giorno è il Giorno della Memoria"

L’iniziativa regionale “Ogni giorno è il Giorno della Memoria”, giunta nel 2022 alla sua seconda edizione, ha previsto l’assegnazione di finanziamenti a favore di Comuni per promuovere azioni volte alla formazione di una cultura di contrasto all’antisemitismo e al razzismo, che ne prevengano e contrastino ogni forma sia diretta che indiretta, da diffondere soprattutto tra la popolazione giovanile.



La rete cuneese ha per questo proposto un progetto che focalizza l’attenzione sulla figura di Ildo Vivanti, coraggioso testimone sul nostro territorio delle vicende che segnarono profondamente il Paese: le leggi razziali, l’antisemitismo e la guerra, ma anche la scelta di cittadine e cittadini nel difendere, a rischio della vita, la vita e i diritti delle persone considerate diverse e nemiche dello Stato.



Le attività a progetto hanno coinvolto, appunto, gli studenti dell’Istituto Grandis e gli operatori della rete in incontri formativi, percorsi laboratoriali basati su approcci esperienziali, giornate di attività artistica, in collaborazione con gli esperti bolognesi del Collettivo Franco, presso il Museo Casa Galimberti e la sede di Paraloup. L’obiettivo era quello di fornire strumenti creativi e pratici ai partecipanti in luoghi di sperimentazione e di libertà di espressione, col fine di elaborare contenuti e momenti di restituzione alla cittadinanza, per diffondere i valori dell’antisemitismo, dell’antirazzismo e dell’importanza di continuare a fare memoria oggi in nome di una convivenza pacifica tra popoli.



Il progetto ha ottenuto il finanziamento regionale aggiuntivo per la realizzazione del Viaggio della Memoria in luoghi simbolici sul territorio italiano, organizzato per gli allievi dell’istituto scolastico facente parte della rete. Gli studenti hanno preso parte alla giornata della memoria del 27 gennaio confrontandosi con Matteo Corradini nell’ambito dell’incontro “Tu sei Memoria. Ricordare la Shoah con occhi nuovi”.



La fanzine 'Anti propaganda'

La fanzine ‘Anti propaganda’ - rossa e nera e stilisticamente d’impatto, con linee secche e incisive e immagini semplici ma evocative dei mezzi di comunicazione del ‘900 – riporta al proprio interno anche fotografie e stralci che si rifanno appunto al periodo fascista delle leggi razziali e del colonialismo in Africa, accostati a messaggi di apertura, libertà, resistenza, uguaglianza e amore.



Proprio questa mattina i ragazzi hanno passeggiato per il centro di Cuneo, distribuendo fanzine e altri manifesti collegati al progetto ai passanti interessati.