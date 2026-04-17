Aziende che promuovono salute sul posto di lavoro: 23 realtà virtuose di Langhe e Roero premiate a Verduno

Si è svolta ieri, giovedì 16 aprile, presso l’Auditorium dell’Ospedale "Michele e Pietro Ferrero" di Verduno, la giornata “La prevenzione che fa la differenza – Sicurezza e promozione della salute nei luoghi di lavoro”, promossa dallo Spresal dell’Asl Cn2.

L’incontro ha rappresentato un’occasione significativa per valorizzare le esperienze realizzate sul territorio, condividere i risultati raggiunti e rafforzare il dialogo tra sistema sanitario e mondo produttivo, in una prospettiva di collaborazione orientata alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’evento si inserisce nelle attività che l’Asl Cn2 porta avanti da anni nell’ambito della prevenzione e della promozione della salute nelle organizzazioni e che consolida il ruolo dello SPreSAL, il servizio di prevenzione infortuni, non solo come servizio di vigilanza, ma come partner attivo delle imprese, capace di accompagnare in percorsi di miglioramento continuo e di sviluppo della cultura della prevenzione.





UN RICONOSCIMENTO AL VALORE DELLA PREVENZIONE

Nel corso della mattinata sono stati conferiti i riconoscimenti alle 23 aziende che si sono distinte nel 2025 per l’impegno nella promozione della salute e del benessere dei lavoratori all’interno della Rete WHP – Workplace Health Promotion della Regione Piemonte (https://www.aslcn2.it/prevenzione/prevenzione-e-sicurezza-degli-ambienti-di-lavoro/la-rete-whp-piemonte/).

In questa stessa occasione, anche l’ASL CN2 ha ricevuto il riconoscimento come “Luogo di lavoro che promuove salute”, attestazione che conferma l’attenzione dell’azienda sanitaria verso la salute dei propri operatori e la volontà di promuovere ambienti di lavoro sani, sicuri e sostenibili.

Le aziende che hanno ottenuto il riconoscimento per l’anno 2025 sono:

ALBA STORE SRL

GIESSE SPA

DROMONT SPA

ATS SRL

NUTKAO SRL

MGM

PANEALBA

ABRIGO SPA

EVOTECH SAS

ALBAGOMME

IMPRESA COSTRUZIONI GIUBELLINO

BUSCA FRATELLI COSTRUZIONI

TCN VEHICLES

BIANCO SPA

ONDALBA

GAI

GPM

GB COSTRUZIONI

PIETRA DI LANGA

GAMMA SERVIZI GLS

GD VAJRA

BANCA D’ALBA

ASL CN2





La forza della Rete WHP dell’ASL CN2 si riflette nella partecipazione attiva di numerose aziende del territorio, realtà diverse per dimensione e settore produttivo, ma accomunate dalla consapevolezza che investire in salute significa investire nel futuro delle persone e delle organizzazioni.

La promozione della salute nei luoghi di lavoro rappresenta oggi una componente essenziale delle politiche di sanità pubblica e uno strumento strategico per sostenere la qualità del lavoro, la competitività delle imprese e lo sviluppo sostenibile del territorio.

“La prevenzione che fa la differenza” non è solo il titolo dell’incontro, ma una visione operativa che l’ASL CN2 continua a promuovere con determinazione, rafforzando la rete territoriale e consolidando un modello di prevenzione fondato su collaborazione, responsabilità condivisa e innovazione.