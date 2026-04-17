Borgo San Dalmazzo: nuovo impianto elettrico al Santuario di Monserrato, obiettivo riapertura a maggio

Procedono a ritmo serrato i lavori di rifacimento dell’impianto elettrico interno al Santuario di Monserrato di Borgo San Dalmazzo, con l’obiettivo di garantire la riapertura in occasione del 1° maggio, giornata in cui sarà celebrata la Santa Messa. Un traguardo importante per restituire alla comunità uno spazio rinnovato, più sicuro ed efficiente, senza rinunciare alla sua identità spirituale e artistica.

L’intervento, promosso dall’Associazione Monserrato odv, si avvale della collaborazione dell’architetto Paola Galfrè e dell’ingegner Marco Audisio per la progettazione, mentre i lavori sono affidati all’impresa Sergio Blengino.

Il nuovo impianto di illuminazione sarà realizzato con tecnologia a led, una scelta che coniuga sostenibilità ed efficacia. I led consentono infatti un risparmio energetico significativo, fino al 70-80% in meno rispetto alle soluzioni tradizionali, e garantiscono una lunga durata nel tempo, riducendo così anche i costi di manutenzione. Offrono inoltre una luce istantanea di alta qualità, capace di valorizzare l’architettura sacra e i suoi elementi più significativi – dalla statua della Madonna all’ambone, dal tabernacolo ai dipinti – senza arrecare danni alle opere d’arte. Il risultato sarà un’illuminazione capace di creare atmosfere calde e accoglienti, particolarmente adatte alla preghiera e al raccoglimento.

Per completare il progetto, già in parte finanziato dal Comune, è fondamentale la collaborazione di tutti. Da qui nasce l’iniziativa “una luce per monserrato”, che permette a chi lo desidera di contribuire concretamente: con circa 200 euro si può sostenere l’installazione di uno dei punti luce che illumineranno il Santuario, ma l’offerta può essere di qualsiasi importo.

È possibile partecipare tramite bonifico bancario (Iban: IT90E0306946010100000019869 – Intesa San Paolo), indicando nome, cognome, indirizzo e la causale “Una luce per Monserrato”; oppure con Satispay (Associazione Santuario Monserrato) o in contanti, contattando Cristian al numero 340.2549768. Le donazioni effettuate tramite bonifico sono detraibili in sede di dichiarazione dei redditi 2027.

“Ogni contributo, piccolo o grande – sottolineano i volontari dell’associazione – sarà un aiuto prezioso per portare a termine questo importante intervento. Grazie di cuore per la vostra generosità e per l’amore verso il nostro Santuario”.