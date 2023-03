Stock e fallimenti: approfitta delle nostre offerte speciali per liquidazione negozio

Il negozio STOCK e FALLIMENTI di Borgo San Dalmazzo che per vent'anni ha fatto parte della vita della nostra comunità, sta per chiudere. Ma prima di dire addio, i titolari hanno deciso di ringraziare i propri clienti con offerte speciali imperdibili.

STOCK e FALLIMENTI in questi anni è sto punto di riferimento per molte famiglie che hanno potuto apprezzare le numerose offerte che settimanalmente venivano applicate ai casalinghi, articoli regalo, prodotti pulizia, vasi, giocattoli e alimentari.



Non perdere l'occasione di approfittare di queste ultime offerte speciali!



I Titolari e tutto il personale ringraziano i numerosi clienti che in questi anni ci hanno dato fiducia. Grazie di tutto!



STOCK e FALLIMENTI si trova a Borgo San Dalmazzo, in via Cuneo 105.