Bra, domenica di Pasqua in processione con la Confraternita dei Battuti Bianchi

Alla guida del corteo ci saranno Francesco Germanetti (Rettore), Edoardo Ravinale (Vicerettore) e Valerio Fissore (Vicerettore), che si muoveranno a piedi in via Rambaudi, via Vittorio Emanuele II, via Pollenzo, piazza XX Settembre, corso Garibaldi e corso Cottolengo. Al rientro, nella chiesa della Santissima Trinità, sarà impartita la solenne benedizione eucaristica, preceduta dall’esposizione e adorazione del Santissimo Sacramento.