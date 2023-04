Anche la professoressa Liuba Ballocco alla "Storia della Matematica in classe" di Urbino

Ad Urbino, dal 31 marzo al 2 aprile 2023 si è tenuta una vera e propria trilogia matematica dal titolo “La Storia della Matematica in classe”, organizzata dal Centro PRISTEM dell’Università Bocconi di Milano e da MATEINITALY con il patrocinio dell’Università di Urbino e la collaborazione di Sanoma Italia.

Il ricchissimo parterre vantava nomi che “facevano rima” con la Matematica, come Angelo Guerraggio della Bocconi, Vincenzo Fano dell’Università di Urbino e l’ex Ministro della Pubblica Istruzione Patrizio Bianchi.

In questo selezionatissimo florilegio di illustri matematici fra i quali si potevano anche annoverare figure come il Prof. Gian Italo Bischi dell’Università di Urbino e la prof.ssa Silvia Benvenuti dell’Ateneo bolognese c’era anche la docente di Matematica presso l’Istituto “G. Vallauri” di Fossano, Prof.ssa Liuba Ballocco la quale ha relazionato (prima di Enrico Rogora della Sapienza di Roma) su un progetto didattico da lei organizzato e svolto l’anno scorso in una sua classe intitolato “Disfide matematiche: una attività interdisciplinare in una classe di indirizzo tecnologico-meccanico”.

L’intervento della Prof.ssa Ballocco che spaziava da Fibonacci a Gerolamo Cardano, passando per alcuni problemi di Alcuino da York ed il Papiro Rhind datato 1800 a.C (niente male, direi...) è fortemente sentito dalla Docente del Vallauri che ha speso energia, passione e conoscenze nel realizzarlo facendo leva su una sana competizione tra i ragazzi, sul loro vivo coinvolgimento nel certamen allestito e sulla collaborazione tra pari.

Inoltre, argomentare, spiegare, giustificare si evidenziano come competenze centrali nelle attività matematiche e, in generale, come obiettivi fondamentali per la formazione intellettuale di un cittadino.