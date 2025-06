In Alta Valle Tanaro la terza edizione di "Non è mai troppo presto" rassegna del libro per bambini e ragazzi

Sull’onda del successo riscosso nelle passate edizioni, fa il suo ritorno in Alto Tanaro “Non è mai troppo presto”, la rassegna del libro dedicata a bambini e ragazzi, che coinvolge i comuni di Bagnasco, Nucetto e Ormea.

Promossa dall’associazione culturale L’IPPO - CreAttivo in collaborazione con le scuole e le biblioteche locali, l’iniziativa offre un ricco programma di appuntamenti estivi all’insegna della lettura, della creatività e del divertimento. Tra le attività proposte ci saranno libero scambio di libri, spettacoli interattivi, laboratori e letture animate pensati per coinvolgere un pubblico giovane e le loro famiglie.

Il primo appuntamento si terrà a Nucetto, giovedì 10 luglio alle ore 15:00 presso il Parco Giochi dei Gurei, con una lettura scenica dal titolo "La vera storia di Cappuccetto Rosso", reinterpretata in chiave ironica dai GHISSBROSS, due attori esilaranti che daranno una nuova veste alla celebre fiaba.

Durante il pomeriggio, i bambini potranno anche divertirsi con il truccabimbi curato da Simona De Bernardi.

L’iniziativa è rivolta a un pubblico vasto, dai 3 ai 99 anni.

A Bagnasco, giovedì 17 luglio alle ore 16:00, nel giardino della biblioteca, sarà la volta di “Storie in valigia”, uno spettacolo in cui i libri prenderanno vita attraverso la narrazione espressiva e animata di Elena Griseri, (Cooperativa sociale Caracol) seguito da un laboratorio creativo a tema. L’evento è consigliato ai bambini dai 5 ai 10 anni e la partecipazione è gratuita, ma con prenotazione obbligatoria al numero 3892559948 (Giorgia).

La rassegna proseguirà a Ormea con una serie di appuntamenti articolati su due giornate.

Venerdì 25 luglio, alle 16:30, presso la Biblioteca Civica, si terrà l’incontro “Nati per leggere”, che prevede la consegna di un dono simbolico ai bambini di Ormea nati nel 2024 e la lettura ad alta voce, per tutti, di favole a cura di Gianni, amatissimo raccontastorie. Seguirà un piccolo laboratorio creativo dedicato ai più piccoli, dai 0 ai 5 anni.

Sabato 26 luglio, a partire dalle ore 10:00, Piazza San Martino si trasformerà ne “La Piazza dei Balocchi”, un luogo in cui riscoprire il piacere del gioco, grazie all’animazione del Microcirco® e ad attività come i ritratti immediati dal vero o da fotografia realizzati da Pasqualina Poggio.

Sarà inoltre presente la libreria “Il Banco” con una selezione curata di albi illustrati per ogni gusto.

Sempre in mattinata, dalle 10:30 alle 12:30, nella sala conferenze di via Dr. Bassi 31, si terrà l’incontro “Viaggio nel libro per l’infanzia e per ragazzi” con l’autrice Guia Risari. L’incontro, rivolto a un pubblico adulto, approfondirà il valore simbolico e terapeutico delle fiabe e dei racconti, affrontando temi legati alla letteratura per l’infanzia nei momenti cruciali della crescita. Anche in questo caso, la partecipazione è gratuita ma con prenotazione obbligatoria.

Nel pomeriggio, a partire dalle 14:00, in Piazza San Martino, torneranno il raccontastorie e il truccabimbi. Alle 14:30, nel Parco della Lea, è previsto il laboratorio "Splendide creature. Siamo tutti unici", condotto da Guia Risari ispirato all’omonimo libro e illustrato da Cinzia Ghigliano, rivolto a bambini tra i 7 e gli 11 anni.

A seguire, dalle 16:00 alle 17:30, sempre nel Parco della Lea, Elena Griseri (Cooperativa sociale Caracol) guiderà “La Fiaba sonora”, un’attività di sonorizzazione narrativa per bambini dai 4 agli 8 anni. Anche per queste attività è richiesta la prenotazione anticipata.

Tutte le attività sono gratuite. In caso di maltempo, gli eventi previsti a Ormea si svolgeranno all’interno del palazzo delle ex scuole elementari in via Dr. Bassi 31.

La rassegna è compresa tra le attività immateriali del progetto Borghi e Castelli lungo la Ferrovia del Tanaro: recupero infrastrutture, rigenerazione culturale e sociale tra storia e paesaggio – PNRR - Missione 1 - Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3) - Misura 2 - Investimento 2.1, finanziato dall’ Unione Europea e promosso dal Ministero della Cultura nell’ambito dell’attrattività dei borghi storici.

L'attività specifica è attribuita all’azione 7.1 del progetto che prevede, oltre la valorizzazione del patrimonio culturale librario indirizzato ai giovanissimi, il potenziamento, attraverso l’implementazione di arredi e attrezzature, delle Biblioteche Civiche esistenti a Bagnasco e Ormea, (già attive all’interno del Centro Rete di Mondovì) e l'istituzione di punto prestito a Nucetto, l'unico comune attualmente sprovvisto di biblioteca, connesso alla Civica di Bagnasco.

Per prenotazioni (Giorgia) 389 255 9948

L’IPPO CreAttivo lippocreattivo@yahoo.com