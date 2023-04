Anche Adelmo Cervi ospite dell'ANPI Fossano in occasione del 25 Aprile

Anche per il 2023 la sezione ANPI fossanese festeggia l'anniversario della Liberazione del 25 aprile con una serie di eventi culturali e conviviali che coinvolgono soci e simpatizzanti, all'insegna dell'antifascismo.





Un mix di novità e riconferme che costella la seconda metà del mese di aprile e che invita i fossanesi a celebrare e a festeggiare la positiva conclusione del periodo resistenziale del 1945.





Primo appuntamento é quello con un nome importante della storia della Liberazione, Adelmo Cervi, il "figlio" dei fratelli Cervi, il quale, ospite della libreria "Cuore d'Inchiostro", in via Dante 5, presenta, mercoledì 19 aprile alle ore 18, il proprio libro "Io che conosco il tuo cuore" edito Piemme.

La prima giornata di festeggiamenti proseguirá con la Pastasciutta Resistente, tradizione nata proprio in casa Cervi nel '45, alle 20 presso la Bocciofila Autonomi (prenotazione al 3496338448) e a seguire con la proiezione del cortometraggio "i miei sette padri" a cura dello stesso Cervi e della regista Liviana Davì.

A concludere: musica resistente con il gruppo fossanese "Miki Folk Band".





La settimana proseguirà con un doppio appuntamento dedicato all'infioramento delle lapidi dei partigiani. Infatti venerdì 21 le classi della scuola primaria degli Istituti comprensivi Sacco e Paglieri si occuperanno di abbellire i punti più prossimi all'interno del capoluogo, mentre il giorno dopo, dalle 10 la sezione ANPI dá appuntamento presso la propria sede di piazza Milite Ignoto a chi volesse contribuire alla attività di infioramento su cippi e nei luoghi raggiungibili solo con i mezzi.

Lunedì 24 alle 18 é previsto un secondo evento letterario, ancora nella libreria Cuore d'Inchiostro di via Dante: Davide Callegari e Michelangelo Conoscenti presenteranno "Il mondo é una prigione" edizioni Abbott, pagine di memoria personale di Guglielmo Petroni, arrestato e torturato nella Capitale nel 1944.

Avvicinandosi all'appuntamento clou della giornata della Liberazione, lunedì 24 aprile dalle ore 20 l'"Oasi Pub" di via Mondovi 25 a Fossano, in collaborazione con Freak Out, propone una festa resistente gastronomica e musicale, aperta a tutti su prenotazione (345.9176034), cena e concerto dei gruppi Carne Lenta, Boubier, Bō taoshi e Lacittàdolente.





Finalmente, la Giornata della Liberazione del 25 aprile, dopo la partecipazione ufficiale della sezione alle celebrazioni ufficiali organizzate dalla Città di Fossano, vedrá alle 12,30 il tradizionale pranzo partigiano alla bocciofila "Autonomi" con la possibilità alternativa di menú vegetariano e di menù bambini (prenotazione al 3496338448)

Seguirá una serie di interventi tematici, con la presenza di Rocco Bruno, classe 1926, ad oggi l'ultimo partigiano fossanese ancora in vita, e di Dasha Ivanova, artista del teatro di Mariupol in Ucraina. Alla struttura culturale é toccata la sorte di essere distrutta da un bombardamento il 16 marzo del 2022 con 600 civili all'interno, essendo stato riconvertito qualche giorno prima in rifugio per la popolazione.





Concluderà la Giornata del 25 il concerto della folk band "Quba Libre" e del gruppo fossanese "Servi disobbedienti" (sms o Whatsapp) al 349.6338448.

Nelle parole della presidente della sezione fossanese lo spirito che ha pervaso la programmazione della iniziative: “Memoria e attualità, così vorremmo che fosse il nostro 25 aprile. Il ricordo di chi quasi 80 anni fa scelse la via che portò alla riconquista della libertà si unisce alla vicinanza a quei popoli che stanno vivendo oggi situazioni di guerra e di oppressione. Un pensiero particolare vogliamo rivolgere oggi al popolo ucraino e alle donne iraniane che stanno combattendo una lotta durissima con un coraggio ed una determinazione incommensurabili. L’augurio è di poterci ritrovare un giorno a festeggiare anche la loro Liberazione".





Luisa Mellano sottolinea la propria gratitudine, per il supporto nella programmazione 2023 alle dirigenti dei due istituti comprensivi, alla sezione Alpini, a Giorgia Operti della libreria Cuore d'Inchiostro, alla Fondazione CRF per il generoso contributo, all'associazione Freak Out e a chi si é occupato della grafica: Francesco Imberti.

Per il vicepresidente di ANPI Fossano Andrea Silvestro: "Attualizzare la Resistenza non è compito semplice, ma è quello a cui siamo chiamati, noi giovani in primis. Il rischio di scivolare nella retorica o, peggio, nei festeggiamenti fini a se stessi, inconsapevoli della portata storica di queste ricorrenze, è altissimo. Per questo abbiamo cercato un format che includesse sia le testimonianze che i momenti più conviviali. Lo abbiamo fatto con un’attenzione particolare alle realtà resistenti di oggi, come la nuova libreria indipendente inaugurata il 1 aprile a Fossano. Un atto coraggioso, da sostenere: la libertà si nutre di cultura. Senza dimenticare chi ci ha lasciato, privandoci di occasioni di crescita insostituibili. Negli ultimi tempi è toccato a Riccardo Bonavita, testimone illustre della resistenza fossanese. Il 25 aprile sarà anche occasione di ricordo per lui e molti altri”.





A tutti gli eventi i partecipanti avranno la possibilità di sottoscrivere o rinnovare il proprio tesseramento all'ANPI.