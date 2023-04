Scontro tra un'auto e una moto a Vezza D'Alba nella mattinata di oggi, domenica 16 aprile in via Torino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Alba per la messa in sicurezza dei mezzi. Presenti in loco i carabinieri di Alba per i rilievi del caso.

Si registra un ferito, non in gravi condizioni, trasportato dall'èquipe medica del 118 all'ospedale di Verduno in codice giallo.