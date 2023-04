Bonus Trasporti, Bergesio (Lega): "Sostegno del Governo a famiglie, studenti e lavoratori contro il caro energia"

È attiva dalle 8 di questa mattina la piattaforma digitale per richiedere il Bonus Trasporti 2023. Il bonus, fino a 60 euro, può essere richiesto da persone fisiche con un reddito entro i 20.000 euro nel 2022 e può essere utilizzato per l’acquisto di un abbonamento mensile, plurimensile e annuale per l’utilizzo di mezzi di trasporto su gomma e rotaia.



“Il tema delle infrastrutture e dei trasporti è tra le priorità della Lega. Il bonus potrà essere speso per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o per i servizi di trasporto ferroviario nazionale”, afferma il Senatore piemontese della Lega Giorgio Maria Bergesio.



La domanda va presentata online sulla piattaforma bonustrasporti.lavoro.gov.it accessibile con Spid o Carta di identità elettronica (Cie).



“L'obiettivo è sostenere, contro il caro energia, famiglie, studenti e lavoratori nell'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico. Sono 5,4 milioni gli italiani che usano i trasporti pubblici ogni giorno per recarsi a scuola o al lavoro. Il bonus, altro impegno concreto della Lega, ha quindi grande importanza. Inoltre, con il Ministro Matteo Salvini stiamo puntando sulla manutenzione e la sicurezza della circolazione ferroviaria, sul rilancio di numerose tratte e sulla valorizzazione delle reti regionali, obbiettivo quanto mai prioritario e determinante”, conclude il Senatore Bergesio.